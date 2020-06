Castricummers boden neergestoken jongen (18) onderdak: "Wat als 'ie in een steeg in elkaar was gezakt?"

CASTRICUM - Het ene moment lig je op een oor, het andere moment ligt er een zwaargewonde jongen in je huiskamer. Het was vannacht rond 1.00 uur de bizarre realiteit voor Casticummers Cees en Lenie Veldt. "Toen ik het verhaal tegen m'n broer vertelde, kreeg ik het wel even moeilijk."

Inter Visual Studio/Pascal Fielmich

Alleen al bij het horen van de deurbel wist Lenie dat er iets mis was, vertelt ze. "Er werd twee keer achter elkaar heftig aangebeld, dus dat is natuurlijk al niet normaal. Dus dan denk je: er moet iets gebeurd zijn." Niet Lenie, maar Cees stapt uit bed om poolshoogte nemen. "We hebben een deur met glas, dus ik kon mooi kijken wat er voor m'n deur stond. Ik zag een jongen, een beetje in elkaar gezakt, met ontbloot bovenlijf." Cees vertelt dat hij eerst dacht dat het een dronkenlap was. "Want hij zwalkte, maar toen ik goed keek zag ik bloed en wonden en ben ik meteen naar buiten gegaan." Wartaal De jongen voor z'n deur blijkt kort daarvoor bij een roofoverval bij het Huis van Hilde meerdere keren te zijn gestoken. "Hij zakte in elkaar, maar ik kon 'm ondersteunen", gaat Cees verder. "Ik heb nog goed gekeken of er niet nog een groep jongens achter hem aanzat, en hem toen naar binnengehaald en op de grond gelegd. Hij was wel bij kennis, maar sprak wartaal."

Eenmaal binnen wordt het alarmnummer gebeld. "De buurvrouw was ook wakker geworden en is verpleegkundige", vertelt Lenie. "Dus hebben we haar erbij geroepen om misschien eerste hulp te verlenen. We moesten er alleen op letten dat hij goed bleef ademen, want voor de rest konden wij niet zo veel doen." Cees: "Hij was er slecht aan toe. Z'n ademhaling stokte af en toe. Drie steekwonden: één midden in z'n rug, en twee op z'n bovenarm. Dat went nooit. Dat is heel heftig. Hij was op weg naar een vriend die hier even verderop woont, maar dat haalde hij niet. Hij zag hier licht branden en belde hier aan en zo vonden we hem." Gelukkig voor Cees en Lenie zijn de hulpdiensten snel ter plekke om de zorg over te nemen. "Eerst twee politieauto's, daarna twee ziekenauto's en daarna de helikopter nog." Het duurt vervolgens nog zo'n twee uur voordat het slachtoffer voldoende is gestabiliseerd om met de ambulance naar het ziekenhuis te worden gebracht."

Quote "Als 'ie niet hiervoor in elkaar was gezakt, wie had hem dan gevonden? Ik bedoel: het is 1.00 uur 's nachts, iedereen slaapt" Lenie Veldt

De Castricummers waren onder de indruk van het 'snelle en adequate handelen' van de hulpdiensten, maar ook van hun numerieke opkomst. "Ik denk dat ik hier een man of tien over de vloer had", zegt Cees. "Als iemand gewond is, denk je: je legt 'm op een brancard en je brengt 'm naar de spoedeisende hulp, maar het heeft wel anderhalf à twee uur geduurd voordat hij hier weg was." Lenie: "Het zal je kind maar zijn. Als 'ie niet hiervoor in elkaar was gezakt, wie had 'm dan gevonden? Ik bedoel: het is 1.00 uur 's nachts, iedereen slaapt. Als 'ie in een steeg of in de bosjes had gelegen, had niemand hem gezien. Dan overleef je het niet. Hij is goed bij z'n positieven gebleven, en dat is ook z'n redding geweest."