Enkhuizer partijen dwingen onderzoek jeugdzorg af: 'Hier is kind niet bij gebaat'

Twijfels daarover werden onlangs versterkt door onderzoeksjournaliste Hélène van Beek. In haar boek Kinderen van de Staat legt ze uit dat Horizon de aanbesteding in 2017 aan het langste eind trok omdat daar vanuit de gemeente Hollands Kroon op werd aangestuurd.

Eerder vertelde ze al aan NH Nieuws uit dat het eerste onderzoek duidelijk moet maken of de aanbesteding JeugdzorgPlus voor Noord-Holland Noord in 2017 'rechtmatig en doelmatig' is verlopen.

"Het is niet de bedoeling om op de stoel van de inspectie te gaan zitten, maar we hebben de behoefte aan onafhankelijk onderzoek om alle onduidelijkheid weg te nemen teneinde optimale zorg voor de kinderen te garanderen", sprak SP-fractievoorzitter Margreet Keesman gisteravond in de Enkhuizer raad.

De aanbestedingsopdracht zou zo zijn geformuleerd dat op voorhand vaststond dat alleen Horizon aan de eisen kon voldoen, betoog Van Beek. De gemeente Hollands Kroon deed op dat moment al zaken met Incluzio Hollands Kroon BV., dat via ingewikkelde constructies verbonden is aan Horizon, wat het vermoeden van belangenverstrengeling verklaart.

Tweede onderzoek

Het tweede onderzoek is bedoeld om helder te krijgen of Horizon in staat is de zorg te bieden die het in 2017 heeft beloofd te bieden. Nadat het bedrijf de aanbesteding in 2018 had gewonnen, nam het voormalig kindertehuis Antonius in Bakkum (Castricum) in gebruik als instelling voor gesloten jeugdzorg, oftewel JeugdzorgPlus.

Volgens het JeugdzorgPlus-principe moeten jongeren in de buurt opgevangen worden. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig als het klinkt. Voor jongeren voor wie de locatie Antonius - bijvoorbeeld door het open karakter van de instelling - ongeschikt blijkt, heeft Horizon geen alternatieven in Noord-Holland. Met als gevolg dat jongeren in een instelling aan de andere kant van het land terechtkomen.

Andere kritiek gaat over het traject dat Horizon voorspiegelt. Van de belofte dat jongeren na enkele maanden zouden doorstromen naar fase twee, de onderwijscomponent, komt weinig terecht, betoogde Keesman gisteravond in Enkhuizen. Sinds Horizons start in februari 2018 zouden er welgeteld nul kinderen zijn doorgestroomd.