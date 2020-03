Burgemeester Hetty Hafkamp neemt afscheid van Bergen: "Het is nu een prachtig moment om het af te sluiten"

BERGEN - Na twaalf jaar neemt burgemeester Hetty Hafkamp (66) vandaag afscheid van de gemeente Bergen. In haar geliefde museum Kranenburgh wordt nog een laatste extra raadsvergadering gehouden die in het teken staat van haar vertrek. Haar tijdelijke opvolger wordt Peter Rehwinkel, die onder meer burgemeester van Groningen en waarnemer in Zaltbommel is geweest.

Het hoogtepunt van die twaalf jaar is volgens Hafkamp het moment dat ze werd aangesteld in de kustgemeente. "Als iemand me dat 15 jaar geleden had gezegd dan had ik het niet geloofd. Ik? Een dochter van een sluiswachter? Zo werkt dat niet! En dat ik dat twaalf jaar heb mogen doen daar ben ik oprecht dankbaar voor en daar ben ik trots op."

Duinbranden

Toen Hafkamp twaalf jaar geleden in Bergen het ambtsketen omgehangen kreeg, kwam ze al vrij snel in een snelkookpan terecht. Tussen 2009 en 2011 woedden er meer dan 100 branden in het duingebied. Ze werd geroemd om haar kordate optreden. "Wat bezielt u om hier met twee kleine kinderen te gaan fietsen", beet ze een ramptoerist destijds toe.

"We zijn natuurlijk wel opgeleid als het gaat om crisis of rampenoefening maar op het moment dat het realiteit is en mensen moeten worden geëvacueerd dan is dat echt zó ingrijpend. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor de brandweer en andere hulpverleners."

Toch kwam de gemeente Bergen de laatste jaren vooral in het nieuws door de politieke onrust. Zo moesten meerdere wethouders het veld ruimen en lagen de politieke partijen in de raad regelmatig met elkaar in de clinch. Op de vraag of ze niet eens een keer met de vuist op tafel wilde slaan antwoordt ze bevestigend. "Maar dat moet je als burgemeester niet doen en willen. Ik sta tussen de partijen en ben van iedereen."

Handhaving

Toch hebben niet alle inwoners dat zo gevoeld. Zo zijn er inwoners die hun huis uit moesten omdat ze daar illegaal zouden wonen. En dat werd haar persoonlijk aangerekend. Ze heeft dan ook een advies voor haar opvolger. "Met de kennis van nu zou ik zeggen, laat de protefeuille handhaving over aan een wethouder. Het is politiek beladen geworden. Dat geldt niet alleen voor mij hier in Bergen maar voor heel veel andere burgemeesters"

Nu ze stopt als burgemeester valt er volgens Hafkamp ook wel iets van haar schouders af. "Na twee volle ambtsperiodes is het nu een prachtig moment om het af te sluiten. De drukte, het week in week uit zestig uur werken, dat eist ook wel z'n tol. Ik ga lekker uitrusten en op vakantie. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ga binnenkort fietsen in Spanje. Dat wordt wel even afzien maar het maakt het hoofd leeg."