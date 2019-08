Veelbesproken Bergense burgemeester Hetty Hafkamp stopt: "Ik wil meer vrije tijd"

BERGEN - Burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp stopt in maart volgend jaar. Ze gaat niet voor een derde ambtstermijn in 2020. Er is al lange tijd een vertrouwenscrisis tussen de gemeente van het dorp en haar inwoners, daarom loopt er op dit moment een onderzoek naar de bestuurscultuur.

Hafkamp meldde haar aftreden gisteren aan de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. De 67-jarige Hilversumse vindt het tijd voor nieuwe dingen 'en vooral voor meer vrije tijd'. "Maar ik zet me tot maart met hart en ziel in voor de prachtige gemeente." Ze is burgemeester van Bergen sinds 2008.

Oud-burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders doet onderzoek naar de bestuurscrisis en reageert tegen NH Nieuws op het stoppen van Hafkamp: "Gezien haar leeftijd en staat van dienst én het klimaat binnen de gemeente verbaast me dit niet."

Schneiders geeft aan wél gewoon in gesprek te willen met de nog-ambtsvrouw. "Dit verandert niet veel voor mijn onderzoek", zegt hij. Gisteren liet hij weten dat Hafkamp één van de partijen is met wie hij wil praten over de bestuurscultuur van Bergen. "Dat gaat gewoon door, want ze heeft veel kennis van zaken. Ik verwacht dat dit gesprek volgende week plaatsvindt."

Politieke dokter

De 'politieke dokter' sprak in het kader van zijn onderzoek gisteravond met twee fracties binnen de gemeente. "Ik kan nu al zeggen dat het geen hopeloze situatie is daar. Dat is me nu al duidelijk."