Dorpsbewoners Sint Pancras strijden door na fusie-tegenslag: "Gaan naar Tweede Kamer"

SINT PANCRAS - Als het aan de Provinciale Staten van Noord-Holland ligt, maken Sint Pancras en Koedijk in de toekomst gewoon deel uit van de fusiegemeente tussen Heerhugowaard en Langedijk. Een ruime meerderheid van de statenleden heeft dat vanmiddag besloten. De leden van de Dorpsraad Sint Pancras strijden door. "We gaan tot het gaatje."

Maar de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben zich al verloofd. Vanmiddag was het de beurt aan de statenleden van de Provincie Noord-Holland om de fusie te bespreken. Erik Kroese van de dorpsraad kreeg ook drie minuten de tijd om de statenleden via de laptop toe te spreken. Na wat problemen met de internetverbinding lukt het eindelijk om contact te krijgen. Tekst gaat door onder de foto.

De dorpsraad strijdt al tijden tegen de fusieplannen. Ze zien liever dat hun dorp ingelijfd wordt door Alkmaar. "Ons dorp ligt pal naast Alkmaar", vertelt Ron Spaans van de Dorpsraad Sint Pancras tegen NH Nieuws. "We voelen ons ook veel meer verbonden met Alkmaar dan met Heerhugowaard."

"Voorzieningen zoals winkelcentra, scholen en openbare voorzieningen zijn in Alkmaar voor de inwoners van Sint Pancras veel beter bereikbaar dan de rest van Langedijk en Heerhugowaard", vertelt Kroese bevlogen. "Veel van onze scholen, verenigingen en sportclubs hebben mensen uit Alkmaar en andersom. Er zijn helemaal geen rechtstreekse ov- verbindingen tussen de fusiegemeenten en Sint Pancras."

Maar ondanks alle argumenten stemt een meerderheid van de statenleden toch voor een ongedeelde fusie met Sint Pancras en Koedijk. Alleen de PVV en de PvdD dringen aan op een grenscorrectie waardoor de twee dorpen bij Alkmaar gaan horen. Erik Kroese had al rekening gehouden met het teleurstellende nieuws. "De provincie was een tussenstation. De Tweede Kamer moet er uiteindelijk een klap op geven. Tot die tijd strijden we gewoon door."