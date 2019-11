Ook petitie wijst uit: meerderheid Sint Pancras wil bij Alkmaar horen

De gemeente Langedijk, waar Sint Pancras sinds 1991 onder valt, gaat per 2020 ambtelijk fuseren met Heerhugowaard. Twee jaar later wordt dit gevolgd door een volledig huwelijk: een bestuurlijke fusie. Over deze complete fusie begon de Dorpsraad Sint Pancras in juli een petitie.

"Wij zijn nooit gevraagd wat wij inwoners zelf willen voor onze toekomst", legt Ron Spaans van de Dorpsraad de reden van de petitie uit. "En wij proefden onder Pancrassers de wens liever bij de andere buur Alkmaar te horen."

De afgelopen maanden is de petitie-commissie van de Dorpsraad alle deuren langs geweest om de meningen te peilen. "We hebben ruim negentig procent van de stemgerechtigde inwoners bereikt en hen gevraagd of ze bij Alkmaar willen horen. De uitslag is dat vijfenvijftig procent vóór Alkmaar is."