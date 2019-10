Fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard beklonken: "Democratie laten ze liggen"

LANGEDIJK - De kogel is door de kerk: Heerhugowaard en Langedijk gaan in 2022 als één gemeente samen verder. Dat is tijdens een simultane-vergadering in beide gemeenten besloten, ondanks dat een meerderheid van de inwoners van Sint Pancras en Koedijk liever met Alkmaar een toekomst ziet.

In Heerhugowaard waren ze er binnen een uurtje over uit: de raadsleden stemden unaniem voor een huwelijk met de buurgemeente. De raad in Langedijk nam de tijd. Na een kleine vier uur discussiëren stemde een ruime meerderheid (16 tegen 5) voor de bestuurlijke fusie.

Lees ook: Burgemeester wil gesprek met bewoners Sint Pancras over fusie: "Moet zijn waar het pijn doet"

De uitslag van een onafhankelijk onderzoek door I&O onder de inwoners van Sint Pancras en Koedijk, waarin 60 procent aangaf niets in een trouwerij met Heerhugowaard te zien, wordt daarmee genegeerd. "Wij kijken naar het belang van álle inwoners", beargumenteert burgemeester Leontien Kompier.

De dorpsraad van Sint Pancras is niet verrast door de uitkomst van de raad van Langedijk. "Democratie laten ze hier liggen", stelt Erik Kroese van de dorpsraad. "We zijn wel gehoord, alleen is gebleken dat men er niks mee doet."

Lees ook: Fusie Langedijk en Heerhugowaard stap dichterbij, maar bewoners strijden door

Kroese hoopt dat er nog wat te winnen valt bij de Provincie of anders in de Tweede Kamer, die beide nog akkoord moeten gaan. De vele Pancrasser handtekeningen voor een fusie met Alkmaar bewaren ze voorlopig. "We bezinnen ons op een goed moment om de petitie aan te bieden."

Naam

Wat de nieuwe naam van de gemeente wordt is nog niet bekend. "Dat wordt een van de eerste stappen waar we over na gaan denken", legt Kompier uit. Tegen het fusiebesluit kan trouwens nog bezwaar gemaakt worden. Het zogenoemde 'herindelingsbesluit' ligt tot half december ter inzage in beide gemeentehuizen.