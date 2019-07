Meerderheid Sint Pancras en Koedijk vindt fusie met Heerhugowaard 'onacceptabel'

LANGEDIJK - Een meerderheid van de inwoners van Koedijk en Sint Pancras vindt een fusie tussen hun gemeente Langedijk en Heerhugowaard onacceptabel. De afgelopen maand konden zij een vragenlijst invullen over de fusie. Conclusie: de meeste inwoners fuseren liever met gemeente Alkmaar.

Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Lees ook: Koedijkers en Pancrasser kunnen mening geven over fusie met Heerhugowaard

De buurgemeenten Langedijk en Heerhugowaard gaan per 2020 ambtelijk samen verder. Twee jaar later gevolgd door een volledige (bestuurlijke) fusie. Tijdens eerdere informatieavonden over de fusie gaf een aantal inwoners uit Koedijk (deels gemeente Langedijk, red.) en Sint Pancras aan liever met Alkmaar samen te willen gaan.

Lees ook: Pancrassers en Koedijkers gepeild over fusie met Heerhugowaard

Daarom liet Langedijk onderzoeken hoe de inwoners van beide dorpskernen tegen de fusie met Heerhugowaard aankijken. Alle inwoners van Koedijk en Sint Pancras van 18 jaar of ouder ontvingen een brief: 4.885 inwoners van Koedijk en Sint Pancras.

De respons in Koedijk was 48,6 procent en in Sint Pancras 46,7 procent. In totaal hebben 2.287 mensen aan het onderzoek meegedaan.



Liever Alkmaar

De belangrijkste uitkomst is dus dat 62 procent van de respondenten uit Sint Pancras een fusie met Heerhugowaard niet acceptabel vindt. In Koedijk 55 procent. De belangrijkste achtergrond van de weerstand: "Men zou liever zien dat Langedijk met Alkmaar zou fuseren; men heeft minder binding met Heerhugowaard. Dat geldt voor beide kernen." Van de tegenstanders van de fusie met Heerhugowaard gebruikt ongeveer 70 procent het argument dat een fusie met Alkmaar hun voorkeur heeft.



Slechts 11 procent van de respondenten in Sint Pancras vindt de fusie wèl een goed idee. In koedijk is dat percentage nog lager, daar vindt maar 7 procent de fusie een goed idee. Het onderzoek is inmiddels online te vinden.