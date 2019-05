Koedijkers en Pancrasser kunnen mening geven over fusie met Heerhugowaard

SINT PANCRAS - Pancrassers en Koedijkers krijgen volgende week de vragenlijst toegestuurd over de fusie van Langedijk met Heerhugowaard. De lijst, die ook online ingevuld kan worden, bevat vier meerkeuze vragen en ruimte om opmerkingen toe te voegen. In beide dorpen ziet namelijk niet iedereen een fusie met Heerhugowaard zitten.

De buurgemeenten Langedijk en Heerhugowaard gaan per 2020 ambtelijk samen verder. Twee jaar later gevolgd door een volledige (bestuurlijke) fusie. Tijdens informatieavonden over de fusie gaf een aantal inwoners uit Koedijk (deels gemeente Langedijk, red.) en Sint Pancras aan liever met Alkmaar samen te willen gaan.

Lees ook: Pancrassers en Koedijkers gepeild over fusie met Heerhugowaard

Daarom laat Langedijk onderzoeken hoe de inwoners van beide dorpskernen tegen de fusie met Heerhugowaard aankijken. De meting start in de week van 3 juni. Alle inwoners van Koedijk en Sint Pancras van 18 jaar of ouder ontvangen daarover een brief. De vragenlijst kan tot maandag 17 juni ingeleverd worden.

Vragen

De lijst bevat een viertal meerkeuze vragen. De belangrijkste vraag zal voor velen zijn: Wat vindt u van de voorgenomen fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard? Daar zijn de volgende antwoorden op mogelijk: 'goed plan', 'acceptabel onder voorwaarden', 'niet acceptabel' en 'geen mening'.

De letterlijke vraag: 'Wilt u liever fuseren met Alkmaar?' wordt niet gesteld. Formeel is dat niet aan de orde, omdat er alleen gepeild kan worden over het voorliggende fusievoorstel. Wel is er bij elk antwoord ruimte om aan te geven wáárom voor een antwoord is gekozen. Dat men liever bij Alkmaar wil horen is dus mogelijk als argument.

Lees ook: Inwoners Sint Pancras voelen zich niet gehoord in fusie met Heerhugowaard

De meting wordt uitsluitend in deze beide dorpskernen van Langedijk uitgevoerd. Burgemeester Kompier: "Het signaal in Koedijk en Sint Pancras was zo duidelijk dat we daar extra onderzoek doen. Het is aan de gemeenteraad om de uitkomst van de meting te wegen."

Het draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research, een onafhankelijk bureau.