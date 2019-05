Pancrassers en Koedijkers gepeild over fusie met Heerhugowaard

ZUID-SCHARWOUDE - Langedijk laat in de dorpskernen Koedijk en Sint Pancras onderzoeken hoe de inwoners tegen de fusie met Heerhugowaard aankijken. Tijdens informatieavonden over de fusie gaf een aantal inwoners uit deze kernen aan liever met Alkmaar samen te willen gaan.

Binnenkort ontvangen alle volwassen inwoners van Koedijk en Sint Pacras een vragenlijst over de fusie tussen Langedijk en Heerhugoward. Per 2020 willen de buurgemeenten ambtelijk samen verder. Twee jaar later gevolgd door een volledige fusie.

Lees ook: Raad Langedijk op tijd thuis om Ajax te kijken; fusiepeiling niet besproken in extra vergadering

Het bevolkingsonderzoek zorgt ervoor dat de volgende stap in het fusieproces iets later gaat plaatsvinden. Beide gemeenteraden zouden begin juli tegelijkertijd een beslissing nemen, maar dat moment wordt nu over het zomerreces heen getild.

Of de Pancrassers en Koedijkers daadwerkelijk liever bij buurman Alkmaar willen horen, zal uit het onderzoek moeten blijken. Koedijk is al een gedeeld dorp: de ene helft hoort bij Alkmaar, het andere deel bij de gemeente Langedijk. In Sint Pancras leeft het gevoel dat ze geografisch meer bij Alkmaar horen.

Lees ook: Inwoners Sint Pancras voelen zich niet gehoord in fusie met Heerhugowaard

Tijdens de raadsvergadering gisteren werd door CDA, Kleurrijk Langedijk en GroenLinks nog hartstochtelijk gepleit voor een onderzoek in alle Langedijker dorpskernen. Maar een meerderheid van de raad besloot om het onderzoek alleen in Koedijk en Sint Pancras te houden, meldt mediapartner Langedijk Centraal.