Fusie-bezwaren Sint Pancras aangeboden: "Resultaat van een heleboel werk"

De Dorpsraad overhandigde de officiële bezwaren vanochtend in Zuid-Scharwoude aan burgemeester Leontien Kompier en wethouder Ad Jongenelen. Het bleek een flinke envelop te zijn. "Het is het resultaat van een heleboel werk en een zienswijze die de essentie goed vertegenwoordigd", zegt voorzitter van de dorpsraad Erik Kroese tegen Langedijk Centraal .

Dorpsraadleden gingen langs alle deuren om te peilen hoe er naar de fusie gekeken wordt. 55 procent van de Pancrassers gaf aan bij Alkmaar te willen horen. De Dorpsraad kijkt nu voor de toekomst naar een bundeling van krachten met Alkmaar of wellicht zelfs de provincie, dan wel de hoop op 'betere' inzichten in Langedijk.

Burgemeester Kompier sprak bij de overhandiging waardering uit over het betrekken van zoveel inwoners. Ze wil desgevraagd nog niet denken in 'winnaars en verliezers': "Het is nu tijd om in gesprek te zijn en te blijven."