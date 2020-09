Alkmaarse raamprostituees in beroep tegen afwijzing coronabijstand door gemeente

In de Kamerbrief reageerde toenmalig staatssecretaris Van Ark dat de TOZO een bijstandsuitkering is en geen 'bijzondere non-contributieve uitkering', ofwel een soort sociale zekerheidsuitkering. Maar volgens de Europese Commissie bevat de TOZO absoluut eigenschappen van deze bijzondere uitkering. Een bijstandsuitkering hoeft niet over de grens uitbetaald te worden, maar een socialezekerheidsuitkering wel. "Dit pikken we niet", reageert advocaat Bouwman. "We gaan zeker tegen deze uitspraak in beroep."

Eind augustus stelde de Europese Commissie dat ondernemers die in het buitenland wonen, maar een bedrijf in Nederland hebben, wel recht zouden hebben op de Tozo-uitkering. Het zou namelijk niet om een bijstandsuitkering gaan, maar om een socialezekerheidsuitkering Het kabinet blijft er echter bij dat deze grensondernemers geen recht hebben op de Tozo-uitkering, blijkt uit de beantwoording van Kamervragen .

In Nederland wordt de Tozo gezien als bijstandsuitkering. Ondernemers in het buitenland zouden er daarom geen aanspraak op kunnen maken. In Brussel denken ze daar toch anders over.

Twee van de drie gronden van afwijzing in de zaak kwamen te vervallen. Toch houdt de gemeente halsstarrig vast aan het laatste standpunt, dat de vrouwen hun recht op bijstand hebben verspeeld door in maart naar hun thuisland te vertrekken.

In juni verloren de vrouwen het kort geding over het met spoed verkrijgen van een corona-uitkering. Volgens de bestuursrechter konden de vrouwen destijds onvoldoende aantonen dat zij in financiële nood verkeerden.

De Tozo is tijdens de coronacrisis in het leven geroepen om ondernemers tijdelijke bescherming te kunnen bieden, tegen de ontstane financiële noodsituatie. De gedupeerde vrouwen besloten in maart zonder enig uitzicht op werk terug naar hun thuisland en familie te keren.

Crisissituatie

De advocaat van raamprostituees is nog steeds van mening dat de gedachte waarmee de Tozo in het leven is geroepen, in fel contrast staat met de wijze waarop de gemeente de aanvragen heeft behandeld. "De gemeente blijft zich beroepen op die 28 dagen, maar deze vrouwen hebben van maart tot juli niet kunnen werken en zaten volledig zonder inkomen. Het is niet meer dan normaal dat je in zo'n crisissituatie naar huis gaat."

Raamexploitant Kees van Ojen reageerde na het sluiten van de ramen tegen NH Nieuws: "Veel meiden waren ook bang dat de grenzen dichtgingen en kozen eieren voor hun geld. Je kan in deze tijd beter bij je familie zijn."

Dubieus

In juni dit jaar sprak NH Nieuws met een boekhouder van tientallen Alkmaarse raamprostituees, van wie er achttien - volgens hen onterecht - geen Tozo-bijstand ontvangen van de gemeente. Branchevereniging SekswerkExpertise liet eerder weten de situatie 'echt stuitend' te vinden. "Dit horen we in meer gemeenten en dit is absoluut beroepsdiscriminatie."

Ook Kamerlid Van Dijk (SP) vroeg eerder al om opheldering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij stelde Kamervragen over 'het op dubieuze gronden afwijzen' van de coronabijstand door de gemeente Alkmaar. "Iedereen heeft recht op dezelfde behandeling. Hier wordt echter de indruk gewekt dat bepaalde groepen anders worden behandeld. Dit riekt naar willekeur en dat is niet in orde."