Nieuwe Alkmaarse burgemeester volgend jaar april bekendgemaakt

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk legt de vertrouwenscommissie van de Alkmaarse gemeenteraad in februari een selectie aan kandidaten voor, meldt het Noordhollands Dagblad.

"Arthur van Dijk selecteert de mensen die hij geschikt vindt en die aansluiten bij onze wensen", zegt voorzitter Maya Bolte van de Alkmaarse vertrouwenscommissie in het NHD. Bolte heeft er alle vertrouwen in dat Van Dijk zijn werk goed doet. "Ook bij de benoeming van waarnemer Emile Roemer is er goed naar ons geluisterd."

'Verbinder'

De Alkmaarse raad stelde vorige maand een profielschets op. Inwoners van de gemeente willen een daadkrachtige en fijngevoelige 'verbinder', die zowel de taal van de Alkmaarders als die van het Rijk en de provincie spreekt. Hij of zij moet een academisch werk- en denkniveau hebben en over humor en relativeringsvermogen beschikken.

Nadat de commissaris van de Koning een voorselectie heeft gemaakt, neemt de vertrouwenscommissie het over. In maart en april zal de commissie gesprekken voeren met de geselecteerde sollicitanten.