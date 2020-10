Nieuwe burgervader Roemer wil Alkmaar op de kaart zetten: "Heb korte lijntjes met Den Haag"

Roemer heeft gisteren een rondleiding gehad in het centrum, maar verder moet hij de stad nog beter leren kennen. "Ik wil de wijken in en kennismaken, voor zover dat kan met corona." Ook is hij van plan om op de fiets door de omliggende dorpen te rijden.

Met de wethouders heeft Roemer al gesproken over waar hij de komende maanden een rol bij kan spelen. "Als burgemeester kan je het cement zijn tussen bestuurders, tussen het Rijk, de Provincie en Alkmaar." Als een voorbeeld noemt hij woningbouw. "Iedereen is op zoek naar meer woningen, maar om bouw mogelijk maken heb je meer nodig dan de gemeente. Ik heb een enorm netwerk richting Den Haag. Wie weet helpt dat."

Hij gaat dan vooral met mensen praten, maar via-via heeft de Brabander wel al begrepen dat de mentaliteit van de Alkmaarders 'recht voor z'n raap' is. "En dat bevalt mij uitstekend. Gewoon zeggen wat je te zeggen hebt."

Vragen van Alkmaarders

Via Instagram kregen we een aantal prangende vragen binnen van Alkmaarders: hoe komt een Brabander bijvoorbeeld terecht in Alkmaar? En is hij weleens op de kaasmarkt geweest? Daarop geeft hij antwoord in deze video:

Tekst loopt door onder video