Raamprostituees kunnen financiële nood niet aantonen, verliezen kort geding: "We gaan gewoon door"

Tijdens de bezwaarschriftprocedure is de genomen beslissing nog steeds van kracht. Om te voorkomen dat de financiële achterstanden van de vrouwen zouden oplopen, vroeg de advocaat om een voorlopige voorziening van de maatregelen. Maar volgens de rechter is niet bewezen dat de vrouwen in financiële nood verkeren. Advocaat Bouwman is ondanks het voorlopig verlies gematigd positief: "Twee van de drie gronden zijn in ieder geval komen te vervallen."

Niet verloren

In het bezwaar blijft nu enkel nog de grond staan dat personen na meer dan 28 dagen in het buitenland verblijven geen recht op steun hebben. "Met de terugkerende brandhaarden is het de vraag of je nu überhaupt zou moeten en mag reizen. De voorlopige voorziening mag dan zijn afgewezen, maar de zaak is nog zeker niet verloren. Het is nu wachten op de bezwaarschriftencommissie. Hoe dan ook, we gaan gewoon door", aldus de advocaat.

Eerder berichtte NH Nieuws dat ook Jasper van Dijk (SP) lucht heeft gekregen van de Tozo-zaak. Het Kamerlid wil opheldering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en stelt vragen over 'het op dubieuze gronden afwijzen' van de coronabijstand door de gemeente Alkmaar.

"Iedereen heeft recht op dezelfde behandeling. Hier wordt echter de indruk gewekt dat bepaalde groepen anders worden behandeld. Dit riekt naar willekeur en dat is niet in orde."

Het Kamerlid verzoekt het ministerie van SZW in gesprek te gaan met de gemeente Alkmaar en te zoeken naar een oplossing voor de ontstane situatie.