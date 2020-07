Gaan de raamprostituees het winnen van Gemeente Alkmaar? "Er zit muziek in de zaak"

ALKMAAR - Wie krijgt gelijk in de Tozo-zaak; is dat de gemeente Alkmaar of toch de raamprostituees van de Achterdam? Nadat 18 Alkmaarse sekswerkers geen corona-bijstand ontvingen, diende advocaat bestuursrecht Richard Bouwman bezwaar in bij de gemeente. Via een verzoekschrift vroeg de advocaat om een voorlopige voorziening bij de rechter. Vanmorgen werd duidelijk dat de gemeente waarschijnlijk twee van de drie gronden in hun onderbouwing van afwijzing laat vallen. Volgens Bouwman zit "er muziek in de zaak."

NH Nieuws

Dat de identiteit van de vrouwen niet kon worden vastgesteld is niet waar, stelt inmiddels ook de gemeente Alkmaar. De grond in hun onderbouwing dat de vrouwen tijdens de Tozo-aanvraag in Nederland moesten verblijven, laat de gemeente vermoedelijk ook vallen, "maar wordt nog verder onderzocht", aldus de advocaat. De goede naam van boekhouder Richard Steunebrink kan alvast in goede ere worden hersteld. Van fraude is volgens de gemeente Alkmaar geen sprake, en ook over zijn eerder vermeende "merkwaardige en dubieuze rol" bleef het verder stil. Dringende noodzaak Nu deze twee gronden komen te vervallen, rest enkel de vraag: hebben deze vrouwen hun recht op steun hebben verspeeld door langer dan 28 dagen in het buitenland te verblijven? Advocaat Bouwman stelt van niet en verwijst in zijn reactie naar artikel 16 van de Participatiewet: "Aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, kan het college, gelet op alle omstandigheden, in afwijking van deze paragraaf, bijstand verlenen indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken." "Wat vaststaat is dat deze groep zzp'ers het hardst wordt geraakt tijdens de coronacrisis. Deze vrouwen mochten niet werken en verkeren daardoor in financiële nood." Hij stelt dat het geven van bijstand aan deze groep ondernemers noodzakelijk is, gezien de omstandigheden en consequenties door de coronacrisis."De gemeente gaat aan de kern van de Tozo voorbij, namelijk: het ondersteunen van ondernemers die onder het bestaansminimum dreigen te geraken." Terugvorderingen Een aantal Tozo-aanvragen van deze vrouwen werden wél goedgekeurd, maar later toch afgewezen. Deze eerder ontvangen bedragen dienen de sekswerkers nu terug te betalen. Ook tegen deze terugvorderingen gaat advocaat Bouwman op een later moment nog in bezwaar. De rechter doet binnen twee weken uitspraak op de vordering om een voorlopige voorziening.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud, als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De Tozo kent de basisregels van de Participatiewet

Zlatina, die al twaalf jaar in het Alkmaarse prostitutiestraatje werkt, maakt momenteel overuren om haar huurachterstand te betalen. Ondanks het overwegend positieve nieuws wil ze niet te vroeg juichen en kijkt de zaak nog even verder aan. "Ik ben in ieder geval blij dat ze de straat weer geopend hebben en dat we weer mogen werken. Natuurlijk hoop ik dat we ons geld nog krijgen, ik heb het hard nodig." Tak van sport Burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge verklaarde eerder aan NH Nieuws dat er "in deze tak van sport" niet extra is gecontroleerd. "Ik ben gezegend met veel medewerkers die voor mij mogen werken. Er wordt gewoon gewerkt volgens de afspraken die er zijn, en als blijkt dat dat wel of niet goed is, dan zullen wij daar op moeten acteren."

Tozo-afwijzing - NH Nieuws