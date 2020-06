Alkmaar Sekswerkers blij dat ze weer aan de slag kunnen: "Het zal wel druk worden"

ALKMAAR - Sekswerkers kunnen vanaf volgende week woensdag weer vol aan de bak. Er komen geen aanvullende maatregelen zoals het dragen van een mondkapje. Ook zijn alle standjes toegestaan. Wel moet er vooraf een controlegesprek plaatsvinden. De 39-jarige sekswerker Zlatina is blij. "Ik kan eindelijk mijn rekeningen weer betalen en het normale leven weer oppakken."

Zlatina, die al twaalf jaar in het Alkmaarse prostitutiestraatje Achterdam werkt, is opgelucht. Door het coronavirus kon ze maanden niet werken waardoor de rekeningen zich opstapelen. De TOZO-uikering, die in het leven is geroepen om ondernemers te helpen tijdens coronatijd, werd stopgezet. Wat haar betreft waren de maatregelen al veel eerder versoepeld. "Ik ben niet bang voor het virus. Als we veilig werken en de klanten goed screenen, houden we het virus buiten de deur."

NH Nieuws sprak eerder met een boekhouder van tientallen Alkmaarse raamprostituees, waarvan achttien - onterecht, zeggen zij - geen Tozo-bijstand ontvangen van de gemeente. Zlatina is een van de vrouwen die hierdoor in grote financiële problemen zit. "Ik heb geen geld voor mijn huur en verzekeringen", vertelt zij. Branchevereniging SekswerkExpertise laat weten deze stituatie 'echt stuitend' te vinden. "Dit horen we in meer gemeenten en dit is absoluut beroepsdiscriminatie." Lees het hele verhaal hier.

Meevaller Kees van Ojen verhuurt kamers op de Alkmaarse Achterdam. Hij was blij verrast dat de maatregelen voor sekswerkers nu al versoepeld worden. "Het is een gigantische meevaller", vertelt hij aan NH Nieuws. "Veel meiden zijn nu in België aan het werk. Ik kreeg al veel telefoontjes dat ze zo snel mogelijk weer terug naar Alkmaar willen komen. Het schijnt daar verschrikkelijk te zijn." Hoewel er, afgezien van een controlegesprek, geen beperkende maatregelen zijn, neemt Van Ojen het zekere voor het onzekere om iedereen gezond te houden. "Als een klant het op prijs stelt dat er een mondkapje gebruikt wordt, dan zijn die aanwezig. Ook hebben we handgel en thermometers waarmee je binnen twee seconden iemands temperatuur kunt opmeten. We willen niet meer dicht. We hebben dit maanden meegemaakt en dat is geen pretje." Lange dagen Zlatina verwacht dat het komende woensdag wel druk zal worden en ze lange dagen zal maken. "Ik denk dat de vaste klanten mij wel gemist hebben. Drie maanden konden ze nergens terecht dus ik hoop het. Normaal werk ik zeven tot acht uur. Dat zal nu waarschijnlijk dag en nacht worden. Ik heb het geld ook hard nodig."