Geen zicht op versoepelingen op Alkmaarse Achterdam: seksbranche is woest

Dat zegt Quirine Lengkeek, voorzitter van SekswerkExpertise, een kennisnetwerk dat zich inzet voor een betere positie van sekswerkers, tegen NH Nieuws. Ze is verbolgen over het feit dat zij van de politiek, op alle verzoeken om te onderhandelen over versoepelingen voor de sekswerkers in Nederland en in de Alkmaarse rosse buurt, nul op het rekest heeft gekregen. Per 1 juli mogen sauna's, sportscholen en casino's wel weer open, melden verschillende bronnen aan RTL Nieuws.

Twee weken geleden is er door seksbranche een hygiëneprotocol opgesteld voor individuele prostituees en seksbedrijven in de hoop dat die eerder aan het werk kunnen. Op 12 mei is al een brandbrief gestuurd naar meerdere ministeries dat sekswerkers in de problemen zitten en ongelijk behandeld worden in deze coronatijd. Er is ook nog een postercampagne gestart. "Er zijn vrouwen met honger, die dakloos zijn en de politiek heeft gewoon niet op onze noodkreten gereageerd. We moesten via de media vernemen dat het kabinet niet denkt aan versoepelingen voor ons”, zegt Lengkeek boos.

Deze week zou een Thaise sekswerker zichzelf zelfs uit wanhoop over haar financiële problemen van het leven hebben beroofd. Er zijn bloemen voor haar neergelegd bij het sekswerker-standbeeld Belle op het Oudekerksplein in Amsterdam.