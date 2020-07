Kamervragen over Tozo-afwijzingen Alkmaarse raamprostituees: "Riekt naar willekeur"

ALKMAAR - Jasper van Dijk (SP) wil opheldering over de Tozo-afwijzingen van Alkmaarse raamprostituees bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het Kamerlid stelt vragen aan minister Koolmees over 'het op dubieuze gronden afwijzen' van de corona-bijstand door de gemeente Alkmaar.

Dat een sociaal rechercheur de boekhouder specifiek vroeg om een lijstje met namen van de sekswerkers vanwege zijn zogenoemde 'dubieuze en merkwaardige rol', en dat alleen deze vrouwen controle aan huis kregen, toont volgens van Dijk aan dat gemeenten 'eigenlijk zelf kunnen bepalen binnen welke kaders zij de aanvragen beoordelen.'

Het Kamerlid wil verder weten wat de minister vindt van het argument dat deze vrouwen 'hun recht op steun hebben verspeeld door langer dan 28 dagen in het buitenland te verblijven'. Van Dijk stelt dat dit geen valide argument meer kan zijn, gezien een andere raamprostituee - die de boekhouder vergat op het lijstje te schrijven - nooit is gecontroleerd, nog steeds in Bulgarije verblijft en al die tijd gewoon haar Tozo heeft ontvangen.

Niet in orde

"Iedereen heeft recht op dezelfde behandeling. Hier wordt echter de indruk gewekt dat bepaalde groepen anders worden behandeld. Dit riekt naar willekeur en dat is niet in orde." Van Dijk verzoekt het ministerie van SZW in gesprek te gaan met de gemeente Alkmaar en te zoeken naar een oplossing voor de ontstane situatie.

Eigen beleid

De Tozo-regeling is één van de maatregelen die de overheid nam om zoveel mogelijk ondernemers en banen in coronatijd te beschermen. De nieuwe regeling kent de basisregels van de Participatiewet, maar werd als 'spoedje' nooit voorgelegd aan de Raad van State. "De haast waarmee deze regeling in het leven is geroepen, laat zien hoe belangrijk het is dat mensen in tijden van crisis financiële steun ontvangen", zei advocaat Bouwman eerder tegen NH Nieuws.

De gemeente gaat volgens de advocaat volledig aan de kern van de Tozo voorbij, namelijk: het ondersteunen van ondernemers die onder het bestaansminimum dreigen te geraken. "De gemeente voert een landelijk beleid uit, maar maakt het haar eigen beleid."

Enige jaren geleden hevelde de overheid een aantal omvangrijke taken op het gebied van zorg en werk over naar gemeenten, waaronder de Participatiewet. De miljardenbezuiniging ontving destijds veel kritiek. Gemeenten uitten toen hun zorgen over de herindeling en de snelheid waarmee overheidstaken naar gemeenten werden doorgeschoven.

'Gekleineerd en bedreigd'

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwde in 2011 al dat er door de overheveling van zorg- en ondersteuningstaken willekeur van gemeenten ontstaat. De gemeente kan zo haar eigen kwaliteitsbeleid en toezicht vormgeven, aldus de VNG.

Uit een recente FNV-enquête, met duizend mensen die onder de Participatiewet vallen, blijkt dat bijna de helft zich niet goed behandeld voelt door hun eigen gemeente. Zo’n veertig procent voelt zich gekleineerd en een kwart zelfs bedreigd.