Alkmaarders in de rij voor Ontzet-tas met zuurkool: "Dan maar een familiefeestje"

"Oh, zit er zuurkool in? Lekker", zegt een Alkmaarse die twee tassen komt ophalen. Want inderdaad: er zit een doosje met zuurkool en worst in de tas, maar ook een vlag en stoepkrijt.

In tijdsblokken konden duizenden Alkmaarders vandaag hun Ontzettend Anders-tas ophalen. Ze zijn enerzijds teleurgesteld dat de traditionele viering dit jaar niet doorgaat vanwege corona, maar ook verrast door de drive-through. "We gaan Alkmaar Ontzet dit jaar dan maar met familie vieren, eten met mijn dochters, ook gezellig."

NH Nieuws was erbij en sprak ook nog even met de burgemeester.

