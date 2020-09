8 oktober komt steeds dichterbij: hoe ziet de Alkmaar Ontzet-viering er dit jaar uit?

ALKMAAR - Normaal vieren Alkmaarders op 8 oktober Alkmaar Ontzet met optochten, borrels, zuurkool en andere drukbezochte activiteiten: dit jaar moet die programmering door corona wijken. Maar er is wel degelijk een uitgebreid programma, dat gisteren is gestart. NH Nieuws brengt je helemaal op de hoogte. "Als we het ontzetverhaal dit jaar op basisscholen niet vertellen en vieren, bloedt het uiteindelijk dood."

Dat zegt voorzitter van de 8 October vereeniging Frits Westerkamp tegen NH Nieuws. "Nu de kinderen niet naar de stad kunnen komen gaan we naar de kinderen op de basisscholen." Daarom krijgen 4.500 basisschool kinderen in Alkmaar een uniek kwartetspel over het Ontzet. Daarnaast kunnen leden van de 8 October vereeniging Alkmaar op 4 oktober een tas ophalen met daarin Alkmaarse collectorsitems en een zuurkoolmaaltijd. Ook is er een kranslegging, luiden de kerkklokken en worden jarigen en ouderen verwend. De volledige programmering vind je onderaan dit artikel. De 'ontzettend andere' viering werd gister ingeluid bij Podium Victorie. De nog net-zittende burgemeester Piet Bruinooge kreeg alvast de Alkmaar Ontzettend Anders 2020-tas.

Alkmaar Ontzet dit jaar in aangepaste vorm

Vergeet op 8 oktober niet je televisie aan te zetten of online mee te kijken! NH Nieuws zendt namelijk om 15.15 / 18.30 / 19.30 / 20.30 en 21.30 uur een compilatie uit van live-uitzendingen van vorige jaren. Zo blikken we terug op de middagoptocht met wagens compleet versierd door Alkmaarders, maar laten we ook andere fragmenten zien van Alkmaar Ontzet. De compilatie is naast op TV ook online te zien!

Wat is Alkmaar Ontzet? 8 oktober 1573 betekende het einde van de belegering van de stad Alkmaar door Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje gaf de opdracht om de dijken rondom de stad door te prikken, waardoor de Spanjaarden konden worden verdreven. De Spaanse legioenen bleven in de modder steken en trokken zich terug. Alkmaar was de eerste Hollandse stad die de Spanjaarden van zich af wist te slaan, vandaar het credo: Van Alkmaar de Victorie! In deze video wordt het allemaal nog eens kort uitgelegd!

In de aanloop naar 8 oktober organiseert de 8 October vereeniging ook van alles. Programma komende weken 1 oktober

Start kunstroute. 4 oktober

Leden van de vereeniging kunnen hun Ontzet-tas ophalen bij het AZ-stadion. De inhoud is geheim, al verklapte Frist Westerkamp wel al dat er bijvoorbeeld een zuurkoolmaaltijd in zit en een tijdschrift met recepten. Meer informatie vind je hier. 6 oktober

Kranslegging in Victoriepark en speech van de loco-burgemeester.



7 oktober

4.500 kinderen krijgen een kwartetspel over Alkmaar Ontzet.

Wat is er te doen op 8 oktober? ✦ Alkmaarders die jarig zijn op 8 oktober worden verrast! ✦ Ouderen in verpleegtehuizen krijgen Alkmaar Ontzet-gebak. ✦ Er is een historische stadswandeling. ✦ Op deze dag kan je gratis naar het Stedelijk Museum Alkmaar en het 'beleg van Alkmaar' meemaken. ✦ De Ontzetrede 2020 wordt online uitgezonden. ✦ 's Avonds begint de Onzettend Kennisquiz waarvoor je je nog kan opgeven. Kijk voor meer informatie en de volledige programmering op de website van de 8 October vereeniging.

Heb je zelf nog aanvullingen op de programmering van Alkmaar Ontzet in de aanloop naar of op 8 oktober? Mail die dan naar [email protected] en dan vullen we dit artikel aan!