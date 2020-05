Streep door traditionele viering Alkmaar Ontzet: "Het is teleurstellend, maar niet anders"

ALKMAAR - Het lag al in de lijn der verwachting maar ook Alkmaar Ontzet zal door de coronacrisis een stuk soberder gevierd worden dan normaal. Zo zijn er dit jaar geen optochten, brandweerdemonstratie, muziekspektakels of andere evenementen waar veel mensen op af komen. Er wordt nu druk gewerkt aan een coronaproof Alkmaar Ontzet.

Want Alkmaar zonder Ontzetfeesten is volgens Frits Westerkamp, voorzitter van de 8 October Vereeniging, echt onmogelijk. "In Alkmaar begon de victorie en we laten ons niet door het coronavirus kisten maar we gaan het wel anders doen. Het is heel teleurstellend maar het is niet anders."

Optocht

De reden om de knoop nu al door te hakken, heeft volgens Westerkamp te maken met de voorbereidingstijd. "Normaal zijn we nu al volop bezig met het organiseren van al die activiteiten. Met de beperkende maatregelen die nu al gelden kunnen we Alkmaar Ontzet nooit op de traditionele manier vieren. Alleen al de grote middagoptocht trekt duizenden bezoekers. Als die anderhalve meter afstand moeten houden, dan moet je de optocht over Bergen laten gaan."

Geen optocht dus en ook geen Ontzetrede in de Grote kerk. Achter de schermen wordt druk gebrainstormd wat er wel mogelijk is. Zo zongen vorig jaar voor het eerst honderden schoolkinderen in Podium Victorie tijdens de Minikoraal Alkmaar. "Er moet wel gezongen worden op 8 oktober. Daar gaan we een oplossing voor vinden."

Zuurkoolmaaltijd

De traditionele zuurkoolmaaltijd staat ook op het programma. Maar hoe dat eruit gaat zien, blijft nog even geheim. "Die zuurkoolmaaltijd voor onze leden hoort er echt bij. Dus die komt er maar op een andere manier. We zijn het nu allemaal aan het uitwerken dus daarover later meer."