Staan daders van dood Carlo Heuvelman op? Hilversumse jongeren weer voor rechter

De groep Gooise jongeren die een jaar geleden werden veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar voor zware mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca staan vanaf morgen weer voor de rechter: hun hoger beroep gaat van start. De komende weken moeten ze zich voor het gerechtshof opnieuw verantwoorden over de zaak. De belangrijkste vraag: staat de tweede verdachte van de dood van Carlo Heuvelman eindelijk op? Dit is wat je moet weten van de zaak.

Foto: Mallorca gedenkplek Carlo Heuvelman - NOS

De zware mishandelingen en de uiteindelijke dood van Carlo Heuvelman zorgden twee zomers geleden voor een grote schokgolf. De verdachten: een groep Hilversumse jongens, die ook eerder op de avond al een paar rake klappen uit zouden hebben gedeeld. Het groepje was op Mallorca voor wat een onbezorgde zonvakantie met vrienden moest worden. Ze hebben net hun eindexamen achter de rug. De vakantie moet dus vooral een feest worden, als afsluiting van de middelbareschooltijd. Hoe de jongens hun vakantie vóór de fatale mishandelingen doorbrengen is gissen, maar er is wel wat bij voor te stellen: hangen op het strand, zonnen, zwemmen, afkoelen met een koud biertje en 's avonds – zoals vele leeftijdsgenoten op het Spaanse eiland – op stap.

Rake klappen voor een café De avond van woensdag 14 juli moet ook zo'n stapavond worden, maar de feeststemming wordt al snel grimmig als de jongens café De Zaak aan de boulevard van badplaats El Arenal binnenstappen. Dat vertellen ooggetuigen later aan NH Nieuws. Er ontstaat wat duw- en trekwerk tijdens een ruzie om stoelen. Voor het café gaat het mis als de jongens keihard op de vuist gaan met een andere groep jongeren. Er vallen meerdere slachtoffers, waarbij iemand tegen zijn hoofd wordt geschopt door een van de jongens. Vier anderen raken ook gewond. De verwondingen liegen er niet om: de een heeft een gebroken neus, de ander een verschoven nekwervel. Gevechten op de boulevard Het geweld gaat daarna verder als de groep jongens zo'n tweehonderd meter verderop, op de boulevard van het stadje, weer slaags raken. Op straat, ter hoogte van café-bar Bier-Express, krijgt de groep het aan de stok met een andere vriendengroep. Er wordt over en weer geschopt en geslagen. Een van de slachtoffers wordt op de grond nog een keer hard getrapt. Aan de overkant van de straat zakt ook een jongen naar de grond na een paar harde klappen en trappen te hebben gekregen. Het gaat om de 27-jarige Carlo Heuvelman. Omstanders vertellen later dat hij juist de ontstane ruzie wilde sussen, maar ook niet ontkomt aan het geweld. Carlo blijft daarna roerloos liggen. Enkele omstanders rennen op hem af om hem te helpen, de politie en de ambulance worden gebeld. Carlo wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De klappen en trappen worden hem een paar dagen later fataal: hij overlijdt aan de gevolgen van het geweld.

Gooise jongens halsoverkop naar huis De verdachten stappen de volgende ochtend – eerder dan gepland – op het vliegtuig naar huis, zogezegd uit angst voor de aangescherpte coronamaatregelen. Ze willen veilig terugkomen, zodat ze nog met hun familie op vakantie kunnen. Toch hebben ze ook zorgen over het geweld en vooral de consequenties daarvan. Hun snelle vlucht naar huis zorgt ervoor dat ze uit handen blijven van de Spaanse politie, die na de gewelddadigheden meteen een onderzoek begint. De negen Gooise jongeren worden al snel aangewezen als verdachten, maar kunnen niet meer opgepakt worden. Dat gebeurt pas een paar weken later, als het Spaanse politieonderzoek wordt overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

De zaak zorgt ondertussen voor een golf van verontwaardiging. Er ontstaat – vlak voordat er verdachten worden aangehouden – zelfs een heksenjacht op de jongens. Hun namen en foto's gaan razendsnel rond op sociale media, er worden zelfs adressen gedeeld. Het gaat zo ver dat justitie zich genoodzaakt voelt om mensen op te roepen te stoppen met het delen van alle wilde verhalen. Negen verdachten, acht straffen De Nederlandse politie pakt de weken daarna negen verdachten op, allemaal Hilversummers van achttien en negentien jaar oud. Drie van hen worden door justitie gezien als hoofdverdachten. Hilversummer Sanil B. wordt door justitie verdacht van het medeplegen van doodslag en tweemaal poging tot doodslag, doordat hij zowel voor het café als op de boulevard slachtoffers tegen het hoofd schopte. Het leverde hem een jaar geleden de zwaarste celstraf op: zeven jaar. Sanil B. zit sinds zijn veroordeling in de gevangenis. Twee andere jongens worden ook lang verdacht van de betrokkenheid bij de doodslag van Carlo Heuvelman. Hein B. en Mees T. worden daarnaast verdacht van (twee keer) poging tot doodslag. Voor de doodslag van Carlo Heuvelman worden ze uiteindelijk niet veroordeeld, wegens gebrek aan bewijs. Voor de andere zaken krijgen ze 2,5 jaar cel. Ze zijn echter in afwachting van hun hoger beroep op vrije voeten. Twee andere jongens van de vriendengroep worden ook veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Daan van S. en Kaan B. worden veroordeeld voor poging tot doodslag doordat ze in het café een jongen zwaar mishandelen. Later pleegden ze nog openlijk geweld. Dat ze een betrekkelijk zware straf krijgen heeft er mee te maken dat de rechter de groep als geheel zwaarder wil straffen. Niet alleen omdat ze samen geweld pleegden, maar ook omdat ze tot nu toe altijd zwijgen over wat er precies gebeurd is. Van de rest van de groep wordt Lukas O. veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Hij wordt een tijd lang verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman, maar die verdenking wordt later weer ingetrokken. Wel wordt hij verdacht van het het medeplegen van poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Stan F. wordt veroordeeld tot een jaar cel, Lars van den H. krijgt een taakstraf en verdachte Martijn T. wordt vrijgesproken. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Mallorca gedenkplek Carlo Heuvelman - NOS

De doodslag van Carlo De hele rechtszaak gaat natuurlijk vooral om de dood van Carlo Heuvelman. Niet alleen het meest zware feit, maar tot nu toe ook altijd het meest mysterieuze feit. De gevolgen van de gebeurtenissen staan vast, maar wie er precies betrokken is werd nooit duidelijk. Volgens de rechter staat vast dat twee jongeren uit de groep betrokken waren bij de dood van Carlo Heuvelman, waarvan Sanil B. uiteindelijk dus ook wordt veroordeeld. De tweede verdachte kan niet worden aangewezen. Waarom? Van een groot deel van de gewelddadigheden zijn videobeelden, gemaakt door omstanders of beveiligingscamera's. Van de doodslag van Carlo Heuvelman zijn die beelden er juist niet. De beelden zouden cruciaal kunnen zijn in het onderzoek naar het geweld en de veroordeling van de verdachten. De maanden voor de rechtszaak werd door justitie alles uit de kast getrokken om zulke beelden boven water te krijgen, maar het leverde niets op. De bewijzen Waarom wordt Sanil B. dan wel veroordeeld voor de doodslag op Carlo? Van hem is er ook geen overtuigend bewijs. Maar hij heeft wel de schijn tegen door een gevonden dna-sporen van Carlo Heuvelman op zijn schoen. Dat spoor werd gevonden nadat de jonge Hilversummer zelf zijn outfit van de bewuste avond afstond aan de politie bij zijn aanhouding. Hoewel dat spoor klein is en er twijfels zijn over hoe het nu precies op de schoen van Sanil. B terechtgekomen is, is het - naast een door deskundige gebrekkig getuigenverhoor en enkele andere verklaringen - wel het bewijs waarop Sanil. B uiteindelijk wordt veroordeeld voor de betrokkenheid bij de dood van Carlo. Sanil. B tekent uiteindelijk hoger beroep aan, wat zes andere verdachten en justitie ook doen.

Wat gaat er de komende weken gebeuren? Het hoger beroep is eigenlijk betrekkelijk simpel: de hele rechtszaak van een jaar geleden wordt opnieuw gedaan. Maandag en dinsdag wordt de hele kwestie van begin tot eind besproken, donderdag komen de persoonlijke omstandigheden aan bod en vrijdag mogen de nabestaanden het woord nemen. Een andere belangrijke dag is volgende week woensdag: dan neemt het openbaar ministerie het woord. Dat leidt uiteindelijk tot strafeisen voor de verdachten. De twee weken erna wordt daar nog verder over gepraat. De uitspraak in het hoger beroep is pas volgend voorjaar. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Mallorca gedenkplek Carlo Heuvelman - NOS

De straffen Dan de straffen. Alle partijen hebben vanzelfsprekend een andere reden om hoger beroep aan te tekenen. Zo zullen de verdachten hopen op minder zware straffen. Hoofdverdachte Sanil B. is er nog altijd van overtuigd niet betrokken te zijn geweest bij de dood van Carlo Heuvelman en zal alles op alles zetten om met een lagere straf weg te komen. Dat hij de cel in moet staat overigens wel vast: de andere poging tot doodslag waarvoor hij veroordeeld is, heeft hij wel bekend. Dat is ook niet gek: die mishandeling staat op een video. Het openbaar ministerie stapt met een heel ander doel het gerechtshof binnen. Justitie wil niet alleen zwaardere straffen voor de betrokkenen bij de dood van Carlo Heuvelman, maar zal vooral ook de waarheid voor eens en voor altijd boven water willen krijgen. Het zal natuurlijk gaan over de rol van hoofdverdachte Sanil B. en de bewijzen tegen hem, maar zal vooral ook gaan over de belangrijke vraag: wie is de tweede betrokkene. De verwachting Wordt dat de komende weken duidelijk? Dat is natuurlijk koffiedik kijken. De hoop is er vooral dat de groep eindelijk eens echt duidelijk gaat verklaren over wat er die avond precies gebeurd is met Carlo Heuvelman. Misschien wijzen verschillende verdachten elkaar wel aan, omdat ze misschien wel vinden dat ze te zwaar gestraft zijn voor iets wat ze niet hebben gedaan. Of wellicht komen ze wel met belastend bewijs tegen de anderen. Is dat een reële kans? Ook dat is de vraag. De groep heeft tot nu toe meer dan twee jaar lang de kaken stijf op elkaar gehouden.