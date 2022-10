Tranen, woede en radeloosheid: nabestaanden Carlo Heuvelman oog in oog met verdachten

Tranen, woede en radeloosheid: zo valt het beste te omschrijven wat de vader, moeder en vriendin vandaag doormaken. Voor het eerst staan ze op enkele meters afstand van de Hilversumse jongeren die worden verdacht van de dood van hun zoon in juli vorig jaar. Tranen om het verlies en woede en radeloosheid omdat de echte dader maar niet wil opstaan. "Wat heeft Carlo jullie die avond gedaan?", sprak de moeder van Carlo de verdachten streng toe.

Voor het oog van een volle rechtbank, maar vooral ook voor het oog van de negen verdachten van het geweld op Mallorca vorig jaar, namen de vader, moeder en vriendin van Carlo door wat ze hebben meegemaakt en hoe het verlies van hun dierbare tot op de dag van vandaag doordreunt.

Quote "Mijn werkelijkheid is dat ik tegen zondersondergang huilend bij het graf van Carlo zit, radeloos, alleen en hopend op een wonder" Carlo's vriendin Lisa

Carlo's vriendin Lisa vertelde hoe haar leven er sinds het verlies van Carlo uitziet. "Mijn werkelijkheid is alleen eten, alleen boodschappen doen, alleen thuis komen, alleen naar bed gaan: helemaal alleen, zonder mijn liefste", betoogde ze. "Er wordt vaak aan me gevraagd: hoe gaat het met je? Ik weet nog steeds niet waar ik moet beginnen. Verdrietig, verloren, boos, radeloos, leeg. Maar meestal zijn de woorden die eruit komen niet de woorden die ik opnoem, maar eerder: ja, nee, gaat prima, hoor." Ook vertelt ze hoe het afgelopen zomer was. Voor het eerst alleen op vakantie. "De dag ervoor ben ik nog naar het graf van Carlo gegaan, alsof ik hem wilde vragen om mee te gaan. Mijn werkelijkheid is dat ik tegen zondersondergang huilend bij het graf van Carlo zit, radeloos, alleen en hopend op een wonder." Bekijk hier de hele verklaring van Lisa. Tekst gaat door onder de video.

Moeder Carlo Heuvelman: "Ik wist gelijk dat het mis was" Carlo's moeder vertelde hoe haar zoon vlak voor zijn vakantie nog even langskwam om gedag te zeggen. "Hij gaf ons voor hij weg ging een dikke knuffel en zei dat hij van ons hield. Met de belofte dat hij bij terugkomst weer langs zou komen, zei ik hem vrolijk gedag. Niet wetende dat ik twee dagen later door mijn man uit bed zou worden gehaald en te horen zou krijgen dat er wat ergs wat gebeurd met Carlo en dat hij op Mallorca op de intensive care lag." Ook sprak moeder Heuvelman over de radeloze dagen erna. "Ik wist gelijk dat het heel erg mis was. De dagen erna waren een nachtmerrie. Het liefste had ik in foetushouding op de grond willen liggen en keihard willen schreeuwen. Hoop had ik niet, omdat ik wist dat ik hem zou verliezen. Mijn mooie, lieve aanhankelijke ventje. Die ik heb beschermd en voor wie ik mijn leven zou geven." Luister hier naar de hele verklaring van de moeder van Carlo. Tekst gaat door onder de video.

Carlo's moeder deed verder een strenge oproep naar de verdachten. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Er zijn geen woorden voor om uit te drukken wat er van mij afgenomen is. Niet alleen Carlo is van mij afgenomen, maar ook mijn levensvreugde. Ik hoop dat als jullie het geluk mogen hebben ooit vader te worden nog eens terugdenken aan mijn woorden van vandaag." "Een vraag heb ik nog wel voor de verdachten: wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Hij is doodgeschopt. Waarom?" Klemmend beroep van vader Heuvelman Carlo's vader deed nogmaals een klemmend beroep op alle verdachten. "Maar nadrukkelijk ook op hun ouders, om het zwijgen te doorbreken. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens zonder twijfel in gewetensnood: wees dat voor en spreek je uit!" Bekijk hier de hele verklaring van de vader van Carlo Heuvelman. Tekst gaat door onder de video.

De negen verdachten hoorden de verklaringen van de vader, moeder en vriendin van Carlo stilzwijgend aan, maar keken vol aandacht naar ze. Hoofdverdachte Sanil B. reageert uitgebreid Alleen Sanil B. - door justitie bestempeld als één van de voornaamste hoofdverdachten van de dood van Carlo - sprak de nabestaanden uitgebreid toe. "Ik heb heel lang nagedacht of ik wel wilde reageren, omdat ik me niet kan voorstellen hoe moeilijk het voor jullie moet zijn om dit van mij te horen", begon hij. "Ik vind het afschuwelijk wat er met jullie is gebeurd, met jullie leven en met Carlo. Ik kan niet uitdrukken hoeveel medeleven ik heb. Ik zou willen dat ik de antwoorden kan geven waar jullie zo naar smachten." "Het enige wat ik kan zeggen nu is dat hoe het er nu staat niet klopt. Dit zijn niet de antwoorden die u hoort te krijgen. Ik hoop oprecht dat de echte dader in gewetensnood komt en dat u die antwoorden krijgt."