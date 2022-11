Hilversum reageert op straffen Mallorca-zaak: "Zeven jaar cel is veel te laag"

Zeven jaar cel voor Sanil B. en gevangenisstraffen van dertig en achttien maanden voor enkele andere verdachten. Dat was de uitspraak van de rechter vandaag in de Mallorca-zaak. Te hoog, te laag of helemaal terecht? NH Nieuws ging de straat op om reacties van Hilversummers te peilen.

"Het gaat vaak over de zaak hier in Hilversum." - NH Nieuws / Rachel Morssink

Daar is voorbijganger Wim Meter het niet mee eens. "Zeven jaar cel is veel te laag. Geloof mij, dat gaat zo voorbij en dan ben je een oude man," aldus Meter. "Ze hadden de hele groep een hoge straf moeten geven, dan hadden ze hun mond wel open gedaan," denkt hij.

Hoofdverdachte Sanil B. werd vandaag veroordeeld tot zeven jaar cel voor het uitgaansgeweld op Mallorca in de zomer van 2021. Carlo Heuvelman kwam hierdoor om het leven. De rechter legde enkele andere verdachten straffen van dertig, achttien en twaalf maanden op, de tijd in voorarrest gaat daar bij iedereen vanaf. Martijn T. werd vrijgesproken en één verdachte kreeg een taakstraf opgelegd.

De veroordeelden komen uit (de buurt van) Hilversum. Bas Berends (16) vertelt dat het leeft in zijn vriendengroep. "Via via kennen we ze, dus we hebben het er veel over gehad dit jaar," aldus Bas. "Sommige ken ik van naam, dus het houdt je wel bezig," vult Lieve Ybema (17) aan.

Cel niet de oplossing

Anneke Thijssen snapt dat deze straf is opgelegd, maar vraagt zich of dat gaat helpen. "Die jongens hebben een probleem, maar ik weet niet of een tijd in de gevangenis dat beter maakt. Wellicht dat therapie een betere optie is," aldus Thijssen.

De geïnterviewden op straat vinden het nog steeds onbegrijpelijk dat het uitgaansgeweld op Mallorca zo'n fatale afloop had. "Verschrikkelijk. Je trapt toch niet iemand dood? Hij lag al op de grond en dan nog een trap geven, dat kan echt niet," aldus Lieve. "Het zal je kind maar zijn", vult Wim Meter aan. "Die gaat op vakantie en komt in een kist terug, dat is vreselijk."