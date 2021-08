Derde verdachte (18) opgepakt voor dodelijke mishandeling op Mallorca

De man wordt verdacht van medeplichtigheid van doodslag, poging tot doodslag en openlijk geweld waarbij Carlo Heuvelman om het leven kwam.

De Hilversummer behoort tot een groep van zeker negen andere Gooise jongens, die door de Spaanse politie eerder al werden aangewezen als verdachten van de dodelijke mishandeling. Voorafgaand aan de geruchtmakende mishandeling die de 27-jarige Carlo een paar dagen later het leven kostte, zou de groep op dezelfde dag betrokken zijn geweest bij een ander geweldsincident in El Arenal, waarbij ook één of meerdere slachtoffers werden aangevallen.

De politie heeft de 18-jarige Hilversummer opgespoord aan de hand van videobeelden van de twee vechtpartijen. Dit zijn beelden die al beschikbaar waren, als nieuwe beelden van een getuige. De verdachte moet maandag voor de rechter verschijnen.

Dertien getuigen

In het onderzoek hebben inmiddels dertien getuigen een verklaring afgelegd of zullen dat binnenkort doen. Ook is er een nieuwe aangifte gedaan, in totaal zijn het er nu negen. De twee verdachten die eerder zijn aangehouden, de 18-jarige en 19-jarige Hilversummers, moeten donderdag 19 augustus voor de rechtbank verschijnen, die een beslissing zal nemen over de verlenging van het voorarrest.

De beide mannen worden verdacht van medeplegen doodslag op het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen en medeplegen poging doodslag op zijn vriend. De 19-jarige wordt ook verdacht van medeplegen poging doodslag op een slachtoffer in een horecagelegenheid. Nieuwe aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.