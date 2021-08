Twee zware mishandelingen op Mallorca met Gooise verdachten: dit is wat we nu weten

Het wordt steeds duidelijker wat zich heeft afgespeeld rond de zware mishandelingen op Mallorca, waardoor de 27-jarige Carlo Heuvelman overleed en waar een groep van negen Gooise jongens bij betrokken zou zijn. De zaak houdt de gemoederen al drie weken bezig. Eerder deze week pakte de politie een eerste verdachte op, maar er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Dit is wat we tot nu toe weten over de zaak.

Nikolai Bakhmarov, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Het had vooral een leuke zonvakantie moeten worden voor de groep van dertien Gooise jongeren. Ze kennen elkaar door en door, van school en van de voetbalclub. Ze hebben net hun eindexamens gedaan. De vakantie moet een feest worden, als afsluiting van hun middelbare schooltijd. Het is voor te stellen dat ze na de vakantie allemaal hun eigen weg gaan. Als ze gaan studeren, zou het zomaar kunnen dat ze elkaar veel minder vaak gaan zien. Genoeg redenen om er nog zeker één keer samen van te gaan genieten. Hoe de jongens hun vakantie voor de fatale mishandelingen doorbrengen is gissen, maar er is wel wat bij voor te stellen. Hangen op het strand, zonnen, zwemmen, afkoelen met een koud biertje en 's avonds - zoals vele leeftijdsgenoten op het Spaanse eiland - op stap. Dat doen ze dinsdagavond ook. In tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten zijn ze geen feest aan het vieren, maar zijn ze de hele avond op zoek naar ruzie, vertellen ooggetuigen later aan journalisten van de lokale krant. Vanwege hun agressie worden ze ook een kroeg uitgezet. Eenmaal op straat verandert hun gedrag niet. Voor de deur van het café gaan de jongens op de vuist met een andere groep jongeren. Er worden rake klappen uitgedeeld. Er vallen enkele slachtoffers, waarbij er zeker één ook tegen zijn hoofd wordt geschopt. Het is de eerste gezochte ruzie die eindigt met geweld. Fatale mishandeling Carlo Heuvelman Echt mis gaat het als de jongeren niet veel later nog een groep mannen aanvallen. Hemelsbreed nog geen tweehonderd meter verder valt de groep jongens de groep landgenoten rond Carlo Heuvelman aan. Er wordt zo hard geschopt en geslagen dat zeker twee van de slachtoffers op de grond belanden. Op weerzinwekkende beelden die later op internet worden gedeeld, is te zien hoe een van de slachtoffers op de grond ligt als één van de verdachten nog eens een aanloopje neemt om hem tegen zijn hoofd te trappen. Omstanders reageren op de beelden geschrokken. "What the fuck" en "Holy shit", klinkt het een paar keer. Buiten het zicht van de camera is het bij Carlo Heuvelman dan verkeerd afgelopen. Hij heeft zulke harde klappen en schoppen tegen zijn hoofd gekregen dat hij zwaargewond en met spoed wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar overlijdt hij een paar dagen later aan zijn verwondingen. Tekst gaat verder onder de foto.

Pixabay

Jongens slaan op de vlucht Waarom de Gooise vakantiegangers zo tekeer gaan tegen andere vakantiegangers, is niet duidelijk. De Spaanse politie houdt het erop dat de jongens zonder enige aanleiding begonnen te schoppen en te slaan. Hoogstwaarschijnlijk geschrokken van wat ze hebben aangericht, slaan de jongens op de vlucht. Daags na de geweldsincidenten - en nog voor Carlo Heuvelman aan zijn verwondingen overlijdt - boeken de jongens halsoverkop een vlucht en vertrekken ze eerder dan gepland terug naar huis. Zogezegd vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen op het eiland, maar ooggetuigen van de mishandelingen weten wel beter. De Spaanse politie weet een van de jongens uit de vriendengroep aan te houden. Waar zijn vrienden al in het vliegtuig naar huis zitten, blijft hij achter om de sleutel van hun luxe vakantiehuis weer in te leveren. De politie verhoort hem, maar al snel blijkt dat hij niet direct iets met de mishandelingen te maken heeft. Na het verhoor mag ook hij vertrekken. Rol Gooise jongeren Als de meeste Gooise jongens al lang en breed thuis zijn, wordt in Nederland steeds duidelijker wat er zich op de bewuste woensdagochtend heeft afgespeeld. Het is voor zeker twee van de jongens reden om aan hun ouders op te biechten dat ze betrokken waren bij de gewelddadigheden en zich te melden bij de politie. Dat doen ze op de dag dat steeds meer details bekend worden over de zware mishandelingen. Die zondagavond overlijdt Heuvelman aan de gevolgen van de mishandelingen. Twee dagen later wordt duidelijk dat de groep verdachten uit 't Gooi komt. Van de groep van dertien jongeren zouden er negen hebben meegedaan aan het geweld: acht Hilversummers en één Bussumer.

Onderzoek van de politie Op Mallorca is de Spaanse politie al een paar dagen druk bezig met het onderzoek. Ze stellen videobeelden veilig. Niet alleen van beveiligingscamera's, maar ook van omstanders die zich melden omdat ze met hun telefoons hebben gefilmd. Achter de schermen zijn advocaten van de Gooise jongens al aan de slag gegaan. Eén van hen stapt ook naar de Spaanse autoriteiten om ervoor te pleiten dat het onderzoek naar de gewelddadigheden wordt overgenomen door de Nederlandse justitie. Het argument: het is een Nederlandse zaak, met Nederlandse verdachten en een Nederlands slachtoffer. Een behandeling van de zaak in eigen land zou niet alleen makkelijker zijn, maar ook beter voor de verdachten. Aan de andere kant staat ook vast dat de jongens daarmee een ogenschijnlijk veel zwaardere straf zouden ontlopen. Het betoog van de advocaat heeft succes: de Spaanse politie draagt het onderzoek twee weken na de mishandelingen over aan de Nederlandse autoriteiten. Justitie is een paar dagen eerder zelf ook al een onderzoek gestart en neemt het werk over.

Lees ook Gooi Geen Spaanse vervolging Gooise 'kopschoppers', Nederland neemt onderzoek over

Veel kritiek over 'klassenjustitie' Dat de jongens niet in Spanje worden vervolgd voor de heftige mishandelingen maar 'slechts' in Nederland, zorgt voor veel kritiek. Hoewel er juridisch meerdere argumenten te bedenken zijn waarom de zaak wordt overgedragen, spreken veel mensen er schande van. Er wordt gesproken van 'klassenjustitie'. De advocaten van de rijke ouders zullen het wel geregeld hebben, zo klinkt het. De aantijgingen worden op social media feller en feller en er gaan steeds meer wilde verhalen rond over de Gooise jongeren. Als er een foto en een namenlijstje van de jongens rondgaan en ook justitie belangenverstrengeling wordt verweten - omdat één van de mogelijke verdachten dezelfde achternaam heeft als een officier van justitie - gaat dat justitie te ver. Justitie komt met een uitgebreide, maar opvallende verklaring om alle geruchten tegen te spreken. De genoemde officier van justitie is geen familie van een van de genoemde jongens. Daarnaast spreekt justitie met afschuw over de 'heksenjacht' die is ontstaan naar de jongens. Dat zou de zaak ook niet bespoedigen. Sterker nog: het zou de zaak alleen maar tegenwerken. De heksenjacht leidt ook af van waar het uiteindelijk om gaat: de aanhouding van verdachten. Dat laat - en ook dat zorgt voor veel verontwaardiging en boosheid - enige tijd op zich wachten.

Eerste aanhouding Pas deze week, een week nadat het onderzoek werd overgedragen, wordt een eerste verdachte gepakt. Deze jongen uit de Gooise vriendengroep, een Hilversummer van 19 jaar, wordt verdacht van twee keer poging tot doodslag. De politie linkt hem aan twee zware mishandelingen bij twee verschillende vechtpartijen. Daarbij zou de verdachte ook twee slachtoffers tegen het hoofd hebben geschopt. Zo zou hij betrokken zijn bij de mishandelingen rondom Carlo Heuvelman, maar viel hij niet Carlo maar een vriend van hem aan. Zijn vader kan het maar moeilijk bevatten dat zijn zoon betrokken zou zijn bij de zware mishandelingen, vertelt hij tegen verschillende media. Hij veroordeelt het gedrag van zijn zoon en zegt er kapot van te zijn. Toch zegt hij dat zijn zoon en zijn vrienden niet met verkeerde bedoelingen op vakantie gingen. Het zouden normaal gesproken hele lieve jongens zijn. Hoe nu verder De Hilversummer zit nu vast en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij voorlopig ook vast blijft zitten. Het onderzoek naar de mishandelingen gaat onverdroten door. Eergisteren wordt bekend dat de politie nieuwe beelden krijgt van de bewuste woensdagochtend. De beelden komen van de Spaanse politie, die ze heeft veiliggesteld bij meerdere horecagelegenheden. De beelden moeten justitie helpen om nieuwe verdachten te identificeren. Het lijkt daarmee een kwestie van tijd voordat ook de andere Gooise jongens, die nu nog op vrije voeten zijn, zich bij de politie moeten verantwoorden voor hun daden.