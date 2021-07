De Gooise Mallorca-verdachten lopen nog steeds vrij rond: dit is waarom

Het is niet zo dat justitie de zaak meteen verder kan oppakken. "We hebben alle stukken afgelopen woensdag doorgestuurd gekregen, maar moeten nu bijna van vooraf aan beginnen", vertelt Mary Hallebeek, woordvoerder van het Openbaar Ministerie. "Alle stukken moeten vertaald worden, maar we moeten ook alle gegevens weer aan elkaar koppelen. Zo moet er gekeken worden naar de aangiftes, getuigenverhoren, camerabeelden en zo verder. Dat kost tijd. We hebben eerder aangegeven dat we één tot twee weken nodig hebben."

De overdracht van de zaak gebeurt op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter. Die oordeelt dat het beter is dat de vervolging van de verdachten in Nederland plaatsvindt. Het is volgens justitie dus niet zo dat 'rijke ouders' van de verdachten dat voor elkaar gekregen hebben, zoals veel mensen denken. "Er zijn verschillende internationale verdragen die iets zeggen over hoe je moet omgaan met een buitenlandse verdachte. Kort gezegd kan een land kiezen om, bij vervolging van een buitenlander, dat zelf te doen of het thuisland te vragen om het onderzoek over te nemen. In dit geval heeft de Spaanse onderzoeksrechter geoordeeld dat vervolging beter in Nederland kan plaatsvinden", stelt justitie.

"Los van dat dit is gebeurd op Spaans gebied, is het verder een Nederlandse zaak. Het is niet heel gek dat uiteindelijk een Nederlandse rechter hier over gaat oordelen"

Dat de zaak wordt overgedragen aan Nederland valt wel te verklaren, zegt advocaat Eric Steller van advocatenkantoor Meijers Canatan Advocaten, dat met regelmaat internationale strafzaken doet. "Er zijn meerdere plausibele redenen voor te bedenken. Los van dat dit is gebeurd op Spaans grondgebied, is het verder een Nederlandse zaak. Het slachtoffer is Nederlands, de verdachten zijn dat ook. Daarnaast is het strafrechtelijk onderzoek nog heel pril. Er zijn beelden en misschien een paar getuigen en medische verslagen. Wat er nog gedaan zal moeten worden kan het beste in Nederland, namelijk het horen van de verdachten. Dat kan dan ook gewoon in het Nederlands. Het komt bovendien de snelheid ten goede. Nu hoeven de verdachte niet eerst de overleveringsprocedure te doorlopen. Dat kost veel tijd."

Daarnaast komt dat ook de verdachten ten goede, stelt Steller. "Het zijn nog jonge verdachten, de meesten misschien net meerderjarig. Naar de omstandigheden van de verdachten wordt ook wel gekeken. Ze hebben hier beter contact met hun advocaat of met hun naasten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in een (jeugd)gevangenis in Nederland iets van een opleiding te volgen. Dat zal ongetwijfeld ingewikkelder zijn in Spanje. Er zijn echt genoeg argumenten te verzinnen waarom het beter is om deze zaak beter in Nederland te behandelen."

Hoe kan het dat de verdachten nog steeds vrij rondlopen?

Verreweg de meest gestelde vraag van de afgelopen week. De Spaanse politie vertelde vlak na de vechtpartij al kraakheldere beelden te hebben, onder meer van een beveiligingscamera vlak boven de plek van de vechtpartij. Daarnaast hebben ook omstanders beelden gemaakt van de bewuste vechtpartij, waarvan ook beelden op het internet worden geplaatst. Ook circuleert er een lijstje met namen en een foto van de groep verdachten én liggen er twee aangiftes van jongeren die zeggen op de bewuste avond in de buurt door dezelfde groep te zijn aangevallen. Dat maakt het voor justitie een koud kunstje om de verdachten op te sporen, zou je denken.

Dat ligt echter een stuk ingewikkelder dan het lijkt. "We kennen de verhalen, we hebben ook de beelden gekeken, maar we moeten echt nog gedegen onderzoek doen", vertelt Hallebeek. "Zo moeten we onderzoeken welke personen op de beelden wat precies hebben gedaan en moeten we dat koppelen aan namen en rugnummers. De Spaanse politie heeft een hoop werk gedaan, maar we moeten van alle verdachten precies in kaart brengen waar we ze van kunnen verdenken en of hun rol ook volgens het Nederlandse wetboek strafbaar is. Tot we daarvoor concrete bewijzen hebben, kunnen we simpelweg niemand oppakken. Daar moeten we tenslotte een bewijsbare reden voor hebben. Ik snap goed dat mensen zich afvragen waarom er nog geen aanhoudingen zijn, maar het is in Nederland niet zo dat we zomaar mensen kunnen oppakken en verhoren. Gelukkig maar zelfs."

Advocaat Steller erkent dat. "Er moet natuurlijk wel een stevige verdenking liggen voordat je iemand kunt aanhouden", legt hij uit. "Daarnaast moet er een reden, een grond, zijn om tot voorlopige hechtenis over te gaan, zoals vluchtgevaar, herhalingsgevaar, het onderzoeksbelang of een geschokte rechtsorde. Vluchtgevaar is er niet, omdat een deel van de jongens zichzelf ook gemeld heeft bij de politie. Het herhalingsgevaar lijkt er ook niet echt te zijn. Normaal gebeurt het wel eens dat verdachten worden aangehouden, vanwege het onderzoeksbelang. Vooral vlak na een incident, zodat ze apart gehoord kunnen worden en hun verhaal niet op elkaar kunnen afstemmen. Ze hebben elkaar nu al uitgebreid kunnen spreken, dus dat belang valt weg."