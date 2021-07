Spaanse media: Gooise verdachten van fatale vechtpartij onderhandelen over overgave

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Spaanse justitie in Nederland aanklopt voor de overlevering van de groep Gooise jongeren die ervan wordt verdacht Nederlander Carlo Heuvelman (27) dodelijk mishandeld te hebben. Dat meldt de Spaanse krant Última Hora . De Nederlandse advocaat van een of meerdere van de verdachten wil het nieuws tegenover NH Nieuws niet bevestigen.

Van de groep jongeren zouden een of twee jongens de uiteindelijk fatale trappen tegen het hoofd van Heuvelman hebben gegeven. Toch is de kans aannemelijk dat ook de andere jongens van de groep zich in Spanje moeten verantwoorden voor de vechtpartij.

Wachten op overlevering

De Gooise verdachten zijn momenteel nog in Nederland, nadat ze nog voor het weekend halsoverkop vertrokken vanaf Mallorca. Wat de Spaanse politie betreft komt daar snel verandering in. Nu het onderzoek naar de fatale mishandeling zo goed als klaar is, kan justitie de overlevering van de jongeren aanvragen. Volgens Spaanse media gebeurt dat hoogstwaarschijnlijk vandaag nog.

Spaanse media schreven eerder al dat justitie wil dat de verdachten in voorarrest worden geplaatst. Justitie vreest dat voor vluchtgevaar, omdat een aantal jongens van de groep of hun familie over 'veel middelen' zouden beschikken.

Volgens krant Última Hora zouden de verdachten 'een leger aan advocaten' in de hand hebben genomen om hun overlevering aan Spanje te voorkomen. De advocaten zouden proberen te achterhalen wie van de groep waar precies van wordt beschuldigd en onderzoeken wat er nog te onderhandelen valt over de overgave.