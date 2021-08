'Groot bestand' aan beveiligingsbeelden Mallorca moet vragen justitie beantwoorden

De nieuwe beelden van de Spaanse politie zijn vooral beveiligingsbeelden. "We hebben van heel veel kroegen aan de boulevard - en dat zijn er nog wel wat - de camerabeelden gekregen. We hopen deze beelden aan elkaar te koppelen, zodat we een nog beter beeld kunnen krijgen van wat er op de bewuste ochtend precies is gebeurd", zegt Openbaar Ministerie woordvoerder Mary Hallebeek.

Het voornaamste waar justitie nu op hoopt is betere beelden van de verschillende mishandelingen zelf. "We verwachten dat we aan de hand van de beelden meer verdachten kunnen identificeren en straks ook kunnen aanhouden. De beelden zouden ons enorm kunnen helpen aan betere inzichten van de mishandeling, en dan vooral die met dodelijke afloop. Daar focussen we ons op."

De beelden komen dus van de Spaanse politie, die op de achtergrond nog helpt met het onderzoek naar de veelbesproken mishandelingen. "We staan nog nauw met elkaar in contact. Alles wat ze op Mallorca nog te weten komen over de gebeurtenissen, wordt met ons gedeeld", vertelt Hallebeek.

Justitie meldde gisteren al aan NH Nieuws dat de kans bestaat dat het ook zelf op Mallorca verder onderzoek gaat doen. Daarnaast roept het andere getuigen van de mishandelingen die beelden hebben en zich nog niet hebben gemeld, op om dat alsnog te doen.