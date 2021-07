Nederlandse justitie start zelf ook onderzoek naar rol Gooise 'kopschoppers'

Parallel aan het Spaanse politieonderzoek start ook Nederlandse justitie nu een onderzoek naar de fatale vechtpartij. "We willen helder krijgen wat er precies is gebeurd op het eiland, wat er aan voorafgegaan is, welke verdachten er daadwerkelijk betrokken zijn en wat hun rol precies is", bevestigt woordvoerder van het Openbaar Ministerie Mary Hallebeek.

Van de groep jongeren zouden een of twee jongens de uiteindelijk fatale trappen tegen het hoofd van Heuvelman hebben gegeven. Het onderzoek van de Spaanse politie naar de fatale vechtpartij is zo goed als klaar, waarmee het een kwestie van tijd lijkt voordat de politie om de overlevering van de groep verdachten - die ondertussen allemaal alweer in Nederland zijn - vraagt.

Het Nederlandse onderzoek loopt dus naast dat van de Spaanse politie, maar het is goed mogelijk dat de twee onderzoeken op een gegeven moment aan elkaar gekoppeld worden. "Daarvoor wachten we wel nog steeds op een hulpvraag van de Spaanse politie en die is er op het moment van spreken nog niet. Als het gaat om vervolging van de verdachten, kunnen we tot nu toe nog weinig, maar we willen wel het fijne weten van wat daar is gebeurd en al informatie verzamelen."

Verdachten nog op vrije voeten

De groep Gooise verdachten loopt nog altijd vrij rond na de fatale vechtpartij in Spanje. Ze vertrokken vrijdag - twee dagen na de vechtpartij - halsoverkop naar Nederland, een dag eerder dan gepland. Een van de jongens uit de groep bleef achter om de sleutels van het appartement waar de groep verbleef weer in te leveren. Hij werd uiteindelijk wel opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar is ondertussen weer vrijgelaten omdat op beelden te zien is dat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij.

Of het Nederlandse onderzoek nog voor een eventueel verzoek uit Spanje leidt tot aanhoudingen is niet uitgesloten, maar de kans is voorlopig nog klein. "Zover is het nu nog niet. We starten ons onderzoek nu pas op en wachten ook nog op contact met onze Spaanse collega's", aldus Hallebeek. Datzelfde geldt voor de vraag of de jongens straks eventueel in Spanje of Nederland vervolgd gaan worden. Dat is momenteel nog niet duidelijk, maar vast staat dat het wel beide kanten op kan.

Beelden van de vechtpartij

Op het internet circuleren ondertussen enkele beelden van de vechtpartij. Het Openbaar Ministerie bevestigt die beelden ook gezien te hebben en deze mee te nemen in het onderzoek.

De advocaat van een of meerdere van de Gooise verdachten wil tegen NH Nieuws tot nu toe niet ingaan op de kwestie.