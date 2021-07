Vriendengroep die man dodelijk mishandelde op Mallorca komt uit 't Gooi

In de nacht van dinsdag op woensdag werd de Waddinxvener met vier vrienden volgens ooggetuigen uit het niets aangevallen door een groep van negen Nederlanders. Drie van de vijf hielden daar lichte verwondingen aan over, één van hen raakte bewusteloos en de 27-jarige man belandde in het ziekenhuis. Daar overleed hij een paar dagen later. De man zou door één van de daders tegen zijn hoofd zijn geschopt. Volgens de lokale politie hadden de daders al urenlang opstootjes veroorzaakt.

De negen verdachten zijn allemaal tussen de 18 en 20 jaar oud. Acht komen er uit Hilversum, de negende komt uit Bussum. Na de mishandeling vertrok het merendeel van de groep naar Nederland. Eén van hen is in Spanje gearresteerd; hij bleef op het eiland om de sleutels van het huurhuis in te leveren. Hij zou niet mee hebben gedaan aan de mishandeling en is ondertussen ook weer vrijgelaten.

Enkele van de verdachten hebben zichzelf aangegeven bij de politie in Nederland.

Uitlevering

De politie heeft de afgelopen dagen gewacht op het verzoek van de Spaanse politie om de daders op te pakken. "We moeten eerst afwachten wat in het verzoek staat en dan wordt bepaald welk korps de jongeren oppakt. Misschien wordt ook het Openbaar Ministerie er wel bij betrokken", zegt een woordvoerder eerder tegen de NOS.