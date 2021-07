Justitie veroordeelt heksenjacht op Gooise kopschoppers: 'Buitengewoon kwalijk'

De steeds groter wordende heksenjacht op de Gooise verdachten van de dodelijke vechtpartij op Mallorca is 'buitengewoon kwalijk' en doet het net opgestarte onderzoek naar de zaak geen goed. Dat laat het Openbaar Ministerie weten met een uitgebreid statement. De laatste dagen gaan op veel plekken de meest wilde verhalen rond over de zaak en de vermeende verdachten worden op social media achterna gezeten.

Door de vechtpartij raakte de 27-jarige Carlo Heuvelman zwaargewond. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Eerder deze week werd de zaak door de Spaanse politie overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Dat betekent dat de groep Gooise jongeren - die door de Spaanse politie wordt aangewezen als verdachten - niet in Spanje vervolgd wordt, maar dat de Nederlandse justitie verder onderzoek gaat doen naar de zaak.

De overdracht van de zaak zorgt op social media voor scheve gezichten. Er wordt door mensen geïnsinueerd dat de 'rijke ouders' van de Gooise jongeren 'daar wel voor zouden hebben gezorgd'. Het Openbaar Ministerie weerspreekt dat met klem en wijst erop dat de overdracht alleen gebeurt op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter. "Er zijn verschillende internationale verdragen die iets zeggen over hoe je moet omgaan met een buitenlandse verdachte. Kort gezegd kan een land kiezen om, bij vervolging van een buitenlander, dat zelf te doen of het thuisland te vragen om het onderzoek over te nemen. In dit geval heeft de Spaanse onderzoeksrechter geoordeeld dat vervolging beter in Nederland kan plaatsvinden, het Openbaar Ministerie moet daar wettelijk gehoor aan geven." Daarnaast laat justitie weten alles op alles te zetten om de echte daders van de dodelijke vechtpartij te vervolgen. "Dit zijn zaken die iedereen raakt. Het is vreselijk om op deze manier een geliefde te verliezen. Politie en het Openbaar Ministerie zetten alles op alles om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken zodat de verantwoordelijken van deze fatale mishandeling hun straf niet ontlopen", zo staat te lezen.

Heksenjacht De vele geruchten over de zaak zorgen voor veel woede op social media. Dat leidt ondertussen tot een steeds grotere heksenjacht op de Gooise verdachten. Dat werd nog eens extra aangewakkerd doordat een namenlijstje van de mogelijke verdachten, dat al een paar dagen rondging, op het internet werd geplaatst. Vervolgens werd ook een officier van justitie - met dezelfde achternaam als een van de vermeende verdachten - ten onrechte gelinkt als 'moeder of ander familielid'. Justitie werd belangenverstrengeling verweten, terwijl volgens haar helemaal niets klopt van die geruchten. Justitie veroordeelt de heksenjacht en alle wilde verhalen die ontstaan over de zaak. "Het opsporen van daders is het werk van politie en justitie. Een beetje googelen is daarvoor echt onvoldoende. De kans is groot dat dit tot verkeerde conclusies leidt en dat kan onschuldige mensen in grote problemen brengen", stelt het Openbaar Ministerie. De heksenjacht doet het onderzoek naar de zaak volgens justitie geen goed. "Eenieder die meedoet aan deze digitale heksenjacht moet zich ook goed realiseren dat het noemen en verspreiden van persoonsgegevens van vermeende daders, die nog niet zijn berecht, kan leiden tot strafvermindering. Je zou dus kunnen zeggen dat als je meedoet met het aan de publieke schandpaal nagelen van personen, je er juist voor zorgt dat ze minder straf krijgen." Daarnaast wijst justitie erop dat mensen die meedoen aan de heksenjacht en oproepen tot het aanpakken van de vermeende daders ook strafbaar kunnen zijn. Justitie zegt dat goed in de gaten te houden en bij strafbare feiten als bedreiging en opruiing ook in te grijpen. Onderzoek Het onderzoek naar de fatale vechtpartij gaat ondertussen 'gewoon' verder. Een echte update kan justitie, twee dagen na de overdracht, nog niet geven. Het Spaanse politiedossier wordt zo snel mogelijk vertaald en ondertussen doet de politie ook zelf verder onderzoek. "Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt", aldus het Openbaar Ministerie. Eerder deze week werd bekend dat de politie naast de fatale vechtpartij die Carlo Heuvelman uiteindelijk het leven kostte, nóg twee aangiftes heeft ontvangen van mishandelingen op Mallorca door mogelijk dezelfde daders. De Spaanse politie heeft een link gelegd tussen deze zaken, justitie onderzoekt dat nu verder.