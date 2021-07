'Ook andere jongen mishandeld door Gooise 'kopschoppers' op Mallorca'

De moeder van de jongen uit Noord-Holland verklaart aan de krant dat haar zoon samen met vrienden onenigheid had gekregen met de jongeren uit 't Gooi. De Gooise jongens zouden stoelen in hebben gepikt van de vriendengroep, zodra een van hen was opgestaan om naar de wc te gaan.

Toen de zoon van de vrouw die het verhaal aan de krant deelt de stoelen terug wilden halen, ontstond er geduw en getrek. Daarop werden meerdere ruziezoekers de horecatent uitgezet. De Telegraaf zegt dat het verhaal van de vrouw overeenkomt met een uitbater van de horecazaak, die ook aan de krant verklaart dat de Gooise jongens de tent uit waren gezet.

Intimideren

Buiten liep de situatie uiteindelijk uit de hand, zegt de moeder anoniem aan De Telegraaf. "De groep uit Het Gooi was inmiddels aardig groot geworden. Een van hen begon meteen te intimideren, door heel dicht tegen het gezicht van anderen te staan. Mijn zoon wilde de boel sussen, zei dat iedereen op vakantie was en normaal moest doen, maar hij kreeg voor hij het wist een klap van links en rechts." Ook een vriend van het slachtoffer zou zijn aangevallen.

Vrienden van de jongen die werd aangevallen konden erger voorkomen en dat hij tegen het gezicht werd getrapt. "Als zij niet hadden ingegrepen was dat zeker gebeurd. Dan was hem misschien wel hetzelfde overkomen als Carlo. Het is werkelijk afschuwelijk dat mensen tot zoiets in staat zijn, en het risico nemen dat ze iemand doodtrappen."

Dubbele neusbreuk

De zoon van de vrouw hield een dubbele neusbreuk en een gescheurde lip over van het geweld. De vriend had een gebroken hand. Volgens de krant hebben ze aangifte gedaan.

De daders zouden twee jongens uit de groep van dertien Gooise vrienden zijn die niet bij de mishandeling van Carlo waren betrokken. "Ze waren enorm opgefokt, iedereen vraagt zich af hoe dat kwam. Ze keken ook raar uit hun ogen. En ze vielen op door hun dure kleding", zegt de moeder tegen de krant.