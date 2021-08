Nieuwe beelden van 'kopschoppers' Mallorca onderweg: 'Hopelijk mensen linken aan geweld'

De Hilversummer zou bij twee mishandelingen slachtoffers tegen hun hoofd hebben geschopt. De eerste keer gebeurde dat in het plaatsje El Arenal, waarbij een slachtoffer door zijn toedoen gewond raakte. Even later vielen de Hilversummer en de groep andere Gooise jongeren het groepje rond Carlo Heuvelman aan. De opgepakte Hilversummer schopte een van de vrienden van Heuvelman tegen het hoofd, maar zou tot nu toe niet gelinkt kunnen worden aan de dodelijke mishandeling van Heuvelman zelf. Dat kan niet, omdat op de videobeelden die justitie nu heeft de 'geweldshandelingen' tegen Heuvelman niet te zien zouden zijn.

Nieuwe videobeelden

Toch is het niet helemaal uitgesloten dat de opgepakte Hilversummer betrokken was bij de zware mishandelingen, waardoor Carlo Heuvelman een paar dagen later overleed. "We verdenken hem er nu nog niet van, omdat we dat simpelweg nog niet aan kunnen tonen. Maar ons onderzoek gaat door, dus uitgesloten is het ook nog niet", zegt Openbaar Ministerie-woordvoerder Mary Hallebeek.

De nieuwe beelden van de geweldsincidenten op Mallorca, die justitie vandaag of morgen nog hoopt te ontvangen van de Spaanse politie, moeten hoe dan ook meer duidelijk maken. "We hopen dat het geweld tegen het dodelijke slachtoffer daarop beter te zien is, zodat we mensen kunnen linken aan deze ernstige mishandelingen", aldus Hallebeek. De nieuwe beelden zouden er uiteindelijk toe kunnen leiden dat de dodelijke mishandelingen ook toegeschreven worden aan de nu opgepakte Hilversummer of - en dat lijkt aannemelijker - dat er meer jongens van de groep worden opgepakt omdat justitie ze verdenkt van de geweldsincidenten.

Verder onderzoek

Naast het aanstaande onderzoek naar de nieuwe videobeelden, zegt justitie ook de komende dagen nog meer getuigen te spreken die eventueel ook enkele verdachten kunnen aanwijzen. Ook is het volgens justitie zeker niet uitgesloten dat het de komende tijd ook zelf op Mallorca nog verder onderzoek gaat doen naar de verschillende mishandelingen.

Eerder vandaag deed justitie nog eens een extra oproep aan mogelijke getuigen om zich te melden. Er zouden nog veel getuigen zijn die op beelden te zien zijn, maar zich nog niet hebben gemeld en ook eventueel hun beelden van de mishandelingen nog niet gedeeld hebben. "Nog steeds is de hulp van getuigen erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd. Dat geldt vooral voor het geweld tegen het overleden slachtoffer", aldus justitie.