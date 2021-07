Advocaat Gooise verdachte fatale vechtpartij: "Hij loopt niet weg voor zijn proces"

De jongen behoort tot een groepje van dertien Gooise jongeren die twee weken geleden vakantie vierde op Mallorca. Na een avond stappen raakten negen van de jongeren - ogenschijnlijk vanuit het niets - slaags met een groep anderen. Van de groep slachtoffers kreeg vooral Carlo Heuvelman (27) rake klappen en werd ook tegen zijn hoofd getrapt, waardoor hij een paar dagen later overleed.

Welke rol de verdachte precies heeft gespeeld bij de fatale vechtpartij, is niet helemaal duidelijk. Wel laat zijn advocaat weten dat hij een van de verdachten is die zich na terugkomst in Nederland meteen heeft gemeld bij de politie. "Hij loopt niet weg voor zijn proces en zal zijn verantwoordelijkheid daarin nemen", aldus Roozemond.

De advocaat laat verder weten voorlopig geen verdere mededelingen te doen over zijn cliënt en het vervolg van de kwestie. Hij noemt het een 'in- en intrieste zaak' en wijst op het onderzoek dat nu verder in Nederland wordt gedaan naar de kwestie. De advocaat stelt een 'proces in de media' te willen voorkomen.

Nederlandse justitie neemt onderzoek over

Eerder vandaag werd bekend dat de Spaanse autoriteiten het onderzoek naar de fatale vechtpartij hebben overgedragen aan justitie in Nederland. Dat betekent niet alleen dat het onderzoek naar de vechtpartij verder wordt gedaan door de Nederlandse justitie en politie, maar ook dat een eventuele vervolging van de jongens in Spanje uitgesloten is. Als de jongens op een later moment voor de rechter moeten verschijnen, is dat in Nederland.