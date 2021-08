Ook tweede verdachte van dodelijke mishandeling Mallorca langer vast

Ook de tweede verdachte in de Mallorco-zaak blijft twee weken langer vastzitten, besliste de rechter-commissaris in Utrecht vanmiddag. De 18-jarige Hilversummer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de mishandeling waarbij Carlo Heuvelman (27) om het leven kwam. Daarnaast wordt hij ook verdacht van de mishandeling van iemand anders uit de vriendengroep van Carlo.

De rechtbank belsuit binnen twee weken opnieuw of het voorarrest van de 18-jarige nogmaals wordt verlengd.

Afgelopen woensdag hield de politie ook al een 19-jarige Hilversummer aan in de zaak. Hij wordt verdacht van twee pogingen tot doodslag tijdens twee vechtpartijen en wordt ook verdacht van het medeplegen van doodslag op de 27-jarige Carlo. Vrijdag werd duidelijk dat deze verdachte ook twee weken langer vast blijft zitten.

Nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten

De Hilversummers horen bij een groep van negen Gooise jongens, die door de Spaanse politie eerder al werden aangewezen als verdachten van de dodelijke mishandeling. Voorafgaand aan de geruchtmakende mishandeling die Carlo een paar dagen later het leven kostte, zou de groep op dezelfde avond betrokken zijn geweest bij een ander geweldsincident in El Arenal, waarbij ook één of meerdere slachtoffers werden aangevallen.

Het onderzoek naar de vriendengroep is nog in volle gang. De politie is bezig met het bestuderen van nieuwe camerabeelden om alle betrokkenen te identificeren. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.