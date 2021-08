Zesde Hilversummer aangehouden voor mishandelingen op Mallorca

De Hilversummer wordt verdacht van het medeplegen van poging tot doodslag en openlijk geweld in een café in badplaats El Arenal op het Spaanse eiland en daarnaast van openlijk geweld op de boulevard, even later. Justitie linkt de man voor zover bekend nog niet aan de zware mishandelingen van Carlo Heuvelman.

De politie heeft naast de aanhouding van de Hilversummer vanmorgen ook zijn huis doorzocht. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij voorlopig vast blijft zitten.

Zesde verdachte

De opgepakte Hilversummer is de zesde verdachte die wordt aangehouden voor de mishandelingen op het Spaanse eiland. Eerder werden al vijf andere Hilversummers opgepakt voor het geweld. Het gaat om jongens uit dezelfde vriendengroep van dertien vrienden die op vakantie was op Mallorca.

Het onderzoek naar de mishandelingen gaat onverminderd verder. Justitie meldt dat er nog steeds getuigen worden verhoord, onder meer in Spanje. Daarnaast worden de verdachten zelf nog verder gehoord.

Justitie sluit meer aanhoudingen nog altijd niet uit. Aan de hand van de getuigenverklaringen en de vele videobeelden die justitie heeft van het geweld, wordt 'zorgvuldig onderzocht' welke personen welk aandeel hebben gehad.