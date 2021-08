Meer mishandelingen: Mallorca-verdachte heeft mogelijk meer op kerfstok

De Hilversummer (18) werd twee weken geleden aangehouden voor betrokkenheid bij de zware mishandelingen op het Spaanse eiland. Dat was in eerste instantie voor medeplichtigheid van doodslag, poging tot doodslag en openlijk geweld, waardoor Carlo Heuvelman om het leven kwam. Nu blijkt T. mogelijk meer op zijn kerfstok te hebben.

De uitgebreide verdenkingen waren nog niet eerder openbaar bekend. Justitie baseert de verdenkingen op verklaringen en videobeelden waar T. op te zien zou zijn.

Voorarrest verlengd

Mees T. is een van de tot nu toe vijf opgepakte verdachten in de Mallorca-zaak. Het gaat om een Hilversumse vriendengroep die op het Spaanse eiland op vakantie was. Het voorarrest van T. is gisteren door de rechtbank met negentig dagen verlengd, de maximale termijn. Eerder werd het voorarrest van de eerste twee opgepakte verdachten, Hilversummers Sanil B. en Hein B., ook al met negentig dagen verlengd.

Het onderzoek naar de zaak gaat onverminderd door. Justitie heeft ondertussen dertig verklaringen opgenomen en negen aangiftes tegen de groep Gooise jongeren.

Vierde en vijfde verdachte

Eerder deze week werden de vierde en vijfde verdachte in de zaak opgepakt, ook twee Hilversummers van 18 jaar. Ze worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hun voorarrest verlengd wordt.

Justitie verdenkt hen van poging tot doodslag bij mishandelingen in een café en het plegen van openlijk geweld in het café en even later op de boulevard van El Arenal. Ze worden tot nu toe niet verdacht van betrokkenheid bij het geweld tegen Carlo Heuvelman.

Justitie sluit meer aanhoudingen nog altijd niet uit. De jongeren behoren tot een groep van dertien Gooise jongeren die samen op vakantie waren op Mallorca. De Spaanse politie wees eerder al negen jongeren uit de groep aan als verdachten van de mishandelingen.