Weer twee Hilversummers aangehouden voor mishandelingen op Mallorca

Er zijn vanmorgen weer twee jonge Hilversummers opgepakt voor de zware mishandelingen op Mallorca van vorige maand. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om twee jongens van 18 jaar. Ze volgen op drie eerdere aanhoudingen voor de gewelddadigheden: in totaal zitten er nu vijf mannen vast.

De twee mannen werden vanmorgen vroeg door de politie opgepakt. Ze worden verdacht van poging tot doodslag bij mishandelingen in een café en het plegen van openlijk geweld even later op de boulevard van El Arenal.

De politie heeft vanmorgen ook de woningen van de twee verdachten doorzocht. De mannen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Onderzoek naar mishandelingen

Door de zware mishandelingen kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven, enkele anderen raakten gewond. De politie heeft nu vijf Hilversummers aangehouden voor de zware mishandelingen op het Spaanse eiland. Ze zitten allemaal nog vast.

Het onderzoek naar de zaak gaat onverminderd door. Justitie meldde afgelopen week al dat het nog altijd meer nieuwe getuigen hoort over de zaak. Al met al hebben al dertig mensen een verklaring afgelegd, er zijn negen aangiftes. Naast de getuigenverklaringen en het horen van de verdachten, bekijkt justitie ook nog videobeelden van de bewuste avond. Aan de hand van de videobeelden hoopt justitie alle verdachten te kunnen identificeren.

Justitie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Al met al zouden er zeker negen Gooise jongeren betrokken zijn bij de mishandelingen.