Videobeelden en getuigen geven meer duidelijkheid over die gewelddadige uitgaansavond op Mallorca

Op die bewuste avond wordt eerst door de groep Gooise jongens gevochten in en voor café De Zaak. Op beveiligingsbeelden van de kroeg is te zien hoe er opstootjes ontstaan met een andere groep. Dat gebeurt als er over en weer stoelen worden 'gestolen'. De cafébezoekers moeten - vanwege de toen geldende coronaregels - op een stoel zitten en het aantal stoelen is beperkt.

Gooise jongeren voor de rechter om doodslag Carlo Heuvelman op Mallorca: dit is wat we nu weten

Gooise jongeren voor de rechter om doodslag Carlo Heuvelman op Mallorca: dit is wat we nu weten

Daarna vertrekt de groep. Ze moeten terug naar een kroeg verderop, waar één van de vrienden is achtergebleven. Hij heeft hulp nodig, omdat hij in zijn eentje de drankrekening niet kan betalen.

Op de videobeelden is te zien hoe de helft van de groep - snel wandelend en zichtbaar met een missie - aan komt lopen. Als de groep samenkomt gaat het mis en vallen er - zowel voor café De Zaak en de Level Dining Lounge, een kroeg er naast - meerdere rake klappen en trappen. Op camerabeelden is te zien hoe een deel van de groep Gooise jongens los van de klappen zeker één slachtoffer zo hard slaat en schopt dat hij gewond op de grond valt. Ook dan wordt er nog doorgevochten.

Er ontstaan verschillende opstootjes voordat één van de jongens uit een andere vriendengroep de deur wordt gewezen door de eigenaar van het café. Enkele vrienden gaan er achteraan. De Gooise jongens op hun beurt seinen dan hun vrienden in die in een andere kroeg zitten. Ze moeten langskomen omdat er ruzie is en dat er 'een groep jongens een lesje moet worden geleerd'.

Op de boulevard voor de Bar Bier-Express gaat het weer fout. Er ontstaat een opstootje met de vriendengroep van Carlo Heuvelman. Deze groep staat daar wat langer, op een video is te zien hoe ze onderling ruzie hebben over een drankrekening. Het is hun eerste avond op Mallorca. De Gooise jongens bemoeien zich er mee waardoor weer ruzie staat. Er zou een rotopmerking aan vooraf zijn gegaan, die als een lap op een stier werkt. Een getuige vertelt later dat ze 'twee jongens als beesten met elkaar tekeer zagen gaan'. Er vallen klappen over en weer.

Op de achtergrond is dan al te zien dat Carlo ligt te vechten voor zijn leven. Wat er precies met hem gebeurd is, is niet op video's te zien. Verschillende getuigen vertellen er wel over. Ze hebben gezien hoe Carlo van de Gooise jongens een harde vuistslag tegen zijn hoofd krijgt en hard op de grond valt. Daar stopt het geweld niet en Carlo krijgt nog een paar flinke trappen. Daarvan waren er zeker twee ook tegen zijn hoofd toont een forensisch rapport aan. Carlo blijft roerloos en bewusteloos liggen middenin een plas bloed. Twee meisjes ontfermen zich over hem.

Schrik over nieuws van zwaargewonden

De groep Gooise jongeren slaat meteen op de vlucht. Verschillende getuigen onder wie ook andere vrienden uit de groep komen ze later tegen op de boulevard. Een deel van de groep is euforisch, misschien door de adrenaline. Ze hebben gevochten en gewonnen. Een ander deel van de groep is geschrokken en emotioneel. Er wordt volgens de getuige ook gehuild.

De avond eindigt voor de Gooise groep terug in hun vakantievilla. Een van de jongens die niet mee uit was, ligt al te slapen en wordt door een van de jongens wakker gemaakt. Hij krijgt te horen dat er gevochten is. Dat er zwaargewonden zijn gevallen, lijken ze nog niet te weten of te beseffen. Dat horen ze pas de volgende dag. De schrik zit er volgens een van de vrienden dan flink in.

De komende dagen moet bij de rechter blijken welke verdachte wat precies heeft gedaan. Wat op de videobeelden staat is duidelijk, de jongens hebben een deel al bekend. Met de dood van Carlo Heuvelman ontkennen ze allemaal iets te maken te hebben. Getuigen hebben ze wel gezien en ook aangewezen, maar de tientallen verklaringen zijn allesbehalve eenduidig. De komende dagen moeten alle verdachten zich één voor één verantwoorden bij de rechtbank in Lelystad.