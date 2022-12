Hogere straffen en de hele waarheid: hierom wil ook justitie hoger beroep Mallorca-zaak

Een paar hogere straffen voor de zeven Hilversumse veroordeelden voor de vechtpartijen rond de vriendengroep Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op Mallorca en vooral nóg meer duidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Dat is wat het Openbaar Ministerie hoopt te bewerkstelligen met het hoger beroep in de Mallorca-zaak dat gisteren werd aangekondigd. De ogen zijn gericht op de groep Hilversummers: brengt het hoger beroep ze alsnog aan het praten?

Dat er naast Sanil B. nog zeker een andere jongen uit de Hilversumse groep betrokken was, weet de rechtbank ook nagenoeg zeker, maar wie precies is onduidelijk. De rechtbank heeft onvoldoende bewijs om een van de andere jongens te veroordelen voor de doodslag op Carlo Heuvelman. Justitie wil dat alsnog voor elkaar krijgen. "We willen dat de groep wordt veroordeeld voor wat ze gedaan hebben", aldus een woordvoerder.

Maar het gaat verder: justitie denkt zeker te weten dat B. niet de enige was die in de gewelddadige uitgaansnacht vorig jaar zomer Carlo Heuvelman zwaar mishandelde. De pijlen waren vanaf het begin af aan gericht op drie jongeren: naast Sanil B. ook plaatsgenoten Hein B. en Mees T.

Justitie hoopt met het hoger beroep de daders van de doodslag op Carlo Heuvelman harder te straffen. Hoofdverdachte Sanil B. werd afgelopen maand tot zeven jaar cel veroordeeld , drie jaar lager dan justitie had geëist. Dat de jonge Hilversummer betrokken was bij de dood van Carlo lijkt geen twijfel voor justitie. De straf vindt men dan ook te laag.

De waarheid

Verreweg de belangrijkste reden om het hoger beroep aan te tekenen is de waarheid. Zowel justitie als de rechtbank hebben de overtuiging dat één of meer van de Hilversumse jongeren meer weten over wat er de bewuste uitgaansnacht is gebeurd, maar daar tot nu toe de kaken stijf op elkaar over houden.

De hoop is dat de jongeren - nu ze beseffen welke hoge celstraffen ze te wachten staat - eindelijk eens meer gaan vertellen.

Andere verdachten

Dat is ook precies de reden waarom justitie ook in hoger beroep gaat tegen de celstraffen voor de vier andere betrokkenen bij het geweld voor de Bier-express in badplaats El Arenal.

Dat hoger beroep lijkt opmerkelijk, omdat de vier anderen juist fors hogere straffen kregen dan justitie zelf eiste. Daan van S., Kaan B., Lukas O. en Stan F. werden veroordeeld tot celstraffen tot tweeënhalf jaar.

Het hoger beroep van justitie is niet gericht tegen die straffen, want daar is het Openbaar Ministerie 'best tevreden mee'. Als er uit de groep verdachten nieuwe informatie boven tafel komt, wil justitie de rest van de groep ook daar voor kunnen vervolgen. Als er nu geen hoger beroep komt, kan dat straks simpelweg niet meer.

Wanneer het hoger beroep tegen de zeven Hilversummers dient, is nog onduidelijk. Dat kan al met al nog wel even duren. Overigens gaat niet alleen justitie in hoger beroep, ook een groot deel van de verdachten heeft dat al aangekondigd.