Vader Sanil B. geeft snackkar weg voor gouden tip voor vrijspraak zoon: "Zijn vrijheid is het belangrijkst"

Sanil B. werd tot zeven jaar cel veroordeeld voor het doodschoppen van Carlo Heuvelman op Mallorca in juli 2021. Maar zijn vader, Youness, is heilig overtuigd van zijn zoons onschuld. Voor de gouden tip die leidt tot de vrijspraak van zijn zoon voor doodslag op Heuvelman heeft hij een bijzondere beloning: zijn eigen snackkar.

"Ik kan moeilijk een fiets geven", zegt Youness op de vraag waarom hij zijn broodwinning weg wil geven voor de gouden tip. "Er zijn best wat mensen die een eigen onderneming willen. Met mijn snackkar en de 15.000 euro beloning van justitie kom je denk ik wel aan de 30.000 euro." Eind 2021 werd door het Openbaar Ministerie al 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip, maar dat is tot op heden niet uitgekeerd.

Sanil B. kreeg zeven jaar cel voor het doodschoppen van Carlo en voor poging doodslag op twee andere slachtoffers. Sanil ging volgens de rechtbank het hardst tekeer tijdens een nacht vol geweld op de boulevard El Arenal op Mallorca in juli 2021. Daarbij waren meerdere groepen Nederlanders betrokken. Sanil heeft het schoppen van de liggende Carlo altijd ontkend . Zijn vader gelooft ook heilig in de onschuld van zijn zoon.

Hij wil dat de onderste steen boven komt in de zaak van zijn zoon, want volgens Younness is de veroordeling van zijn zoon een 'gerechtelijke dwaling'. "De hele zaak is echt chaotisch. Ze hebben alleen de groep van mijn zoon onderzocht, omdat op GeenStijl stond dat er een groep jongens uit 't Gooi op oorlogspad was. Ze hebben die andere groepen helemaal niet bekeken."

"Bij justitie dachten ze: 'Oh, dat zijn van die kakkertjes uit Hilversum.' Toen kregen ze tunnelvisie en dan is het klaar", concludeert de vader van Sanil. "Van de rest van het bewijs klopt ook weinig. Waarom twijfelen er zo veel getuigen over of Sanil geschopt heeft? Waarom wordt dat niet beter onderzocht?"

Ontbrekende videobeelden

Hij zoekt vooral videobeelden van de fatale mishandeling, want die ontbreken nog. Om dat boven tafel te krijgen, looft Youness nu dus zijn snackkar uit voor de gouden tip die ervoor zorgt dat zijn zoon niet voor zeven jaar de cel in moet.

Dat hij dan wel zijn baan kwijt is, vindt hij niet erg. "De vrijheid van mijn zoon is het allerbelangrijkst. Ik vind wel weer iets nieuws om te doen. Je moet je best doen om hem eruit te halen, omdat ik weet dat hij onschuldig is. Voor de vechtpartijen en de andere dingen krijgt hij sowieso straf en dat verdient hij ook. Maar niet voor dingen die hij niet heeft gedaan."

"We moeten niet vergeten dat het voor de nabestaanden het ergste is", wil hij tot slot nog toevoegen. "Zij zijn hun zoon of vriend kwijtgeraakt. Maar daar moet mijn zoon niet onterecht voor de gevangenis in gaan."