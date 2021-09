Zes Gooise jongeren vast voor mishandelingen op Mallorca: zo staat het er nu voor

Een stapavond met meerdere zware mishandelingen zorgde half juli voor veel ophef op het Spaanse eiland Mallorca. Een van de mishandelingen kostte het leven van Carlo Heuvelman, enkele anderen raakten zwaargewond. De verdachten: een groep Gooise jongeren. De veelbesproken mishandelingen zijn nu twee maanden geleden en er is ondertussen veel gebeurd. Zo staat de zaak er nu voor.

NOS

Eerst even terug naar de bewuste stapavond op Mallorca. De groep van dertien Gooise jongeren is samen op vakantie op het Spaanse eiland. Ze kennen elkaar door en door, van school en van de voetbalclub. Ze hebben net hun eindexamens gedaan. De vakantie moet een feest worden, als afsluiting van hun middelbare schooltijd. Ze stappen woensdagnacht 14 juli samen een café in badplaats El Arenal binnen. Maar anders dan gezellig samen aan de bar te hangen of aan een tafeltje te zitten, zoeken de jongens de hele avond ruzie, zo vertellen ooggetuigen later aan journalisten van de lokale krant. Ze worden dan ook al snel op straat gezet, maar daar gaat het goed mis als de jongens op de vuist gaan met met een andere groep jongeren. Er worden rake klappen uitgedeeld. Er vallen enkele slachtoffers, waarbij er zeker één ook tegen zijn hoofd wordt geschopt. Hemelsbreed nog geen tweehonderd meter verderop, op de brede boulevard van het standje, gaat het even later weer fout. De jongens vallen wederom een groep jongeren aan. Er wordt zo hard geschopt en geslagen dat zeker twee van de slachtoffers op de grond belanden. De twee worden tegen hun hoofd getrapt. Een van de twee is de 27-jarige Carlo Heuvelman. Hij raakt zodanig gewond door de klappen dat hij een paar dagen later in het ziekenhuis overlijdt aan zijn verwondingen.

Meteen na de zware mishandelingen start de politie het onderzoek op. Eerst gebeurt dat door de Spaanse politie, later wordt het onderzoek overgedragen naar Nederland. Justitie ontvangt een 'groot bestand' aan videobeelden van beveiligingscamera's van cafés en op de boulevard, maar ook beelden opgenomen met mobiele telefoons van getuigen. Alles wordt onderzocht. Naast de bewijsmaterialen volgen ook tientallen verhoren. Eerst met de vele getuigen die zich eenmaal thuis in Nederland melden bij de politie, later melden ook Spaanse getuigen zich. Slachtoffers van de groep jongens doen aangifte. Dat leidt uiteindelijk een krappe drie weken later tot de eerste aanhouding. Als het onderzoek vordert, volgen er meer. Wie zijn de Gooise jongeren en waar worden ze van verdacht? Er zitten nu zes verdachten vast voor de zware mishandelingen, allemaal Hilversummers van de bewuste vriendengroep. Hilversummer Sanil B. wordt als eerste opgepakt. Justitie verdenkt hem nu van het medeplegen van doodslag en tweemaal poging tot doodslag doordat hij zowel voor het café als op de boulevard slachtoffers tegen het hoofd schopte. Verdachte Hein B. wordt twee dagen later opgepakt en heeft ongeveer dezelfde verdenkingen. Naast het medeplegen van doodslag wordt hij verdacht van poging tot doodslag doordat hij op de boulevard ook een ander slachtoffer tegen het hoofd schopte. Mees T. wordt als derde van de jongens opgepakt. Justitie verdenkt hem van het medeplegen van doodslag, twee keer poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Als laatste wordt Lucas O. opgepakt. Justitie verdenkt hem van dezelfde feiten: medeplegen van doodslag, het medeplegen van poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Tussendoor worden ook nog twee andere jongens van de vriendengroep opgepakt. Ze hebben een beduidend kleinere rol dan hun vier opgepakte vrienden, maar ontkomen ook niet aan flinke verdenkingen: ze worden verdacht van poging tot doodslag doordat ze in het café een jongen zwaar mishandelen. Daarnaast worden verdacht van het plegen van openlijk geweld in zowel de horecagelegenheid als – later op de bewuste avond - op de boulevard in El Arenal. Tekst gaat verder onder de foto.

NOS

Hoe gaat het onderzoek verder? Het onderzoek naar de zware mishandelingen is nog in volle gang. Waar justitie de afgelopen twee maanden al talloze getuigen en ook slachtoffers van de groep sprak, heeft men ook de zes verdachten al meerdere keren verhoord. Daarnaast wordt er nog volop gekeken naar de vele videobeelden. Dat laatste heeft een simpel doel: het herkennen van verdachten. Een woordvoerder van justitie vertelt dat het onderzoek de komende tijd nog op dezelfde manier verdergaat. Hoewel justitie al een berg aan bewijsmaterialen heeft, is er nog steeds de hoop dat meer getuigen zich melden en er - het allerliefst - nog meer beelden worden afgestaan. "We roepen mensen die er bij waren bij het café of op de boulevard en hebben gezien wat er gebeurd is, daarom nog eens extra op om zich te melden. Zeker als ze ook videobeelden hebben van de gebeurtenissen. Dat hopen we nog het meest. Het zou ons enorm helpen", aldus woordvoerder Mary Hallebeek. Hoe lang justitie nog nodig heeft voor het onderzoek naar de zware mishandelingen, is voorlopig nog gissen.

Quote "Videobeelden zouden ons enorm helpen." politiewoordvoerder mary hollebeek

Komen er nog meer aanhoudingen? Waar er nu zes jongens vast zitten voor de zware mishandelingen, was de groep Gooise jongeren met totaal dertien jongens op vakantie. Daarvan wees de Spaanse politie er eerder negen als verdachten, waaronder de zes opgepakten. Een simpele rekensom leert dat er dus nog drie jongens rondlopen die een rol hebben gespeeld bij de mishandelingen. Het heeft er daarom alle schijn van dat er in de komende weken nog meerdere aanhoudingen volgen. Uitgebreide uitspraken doet justitie daar vanwege het onderzoek niet over, maar zeker is wel dat ze meerdere aanhoudingen niet uitsluit. Veel zal afhangen van wat nog lopende gesprekken met getuigen, zowel in Nederland als in Spanje, en het bestuderen van de videobeelden verder nog oplevert. Dat zal de komende weken moeten blijken. Wat valt er te zeggen over de vervolging van de verdachten? De zes jongens zitten voorlopig nog in voorarrest. De drie jongens met de zwaarste verdenkingen - Sanil B., Hein B. en Mees T. - kregen eerder te horen dat hun voorarrest met de maximale negentig dagen verlengd wordt. De eerste twee verdachten hebben daar al vijfentwintig dagen van opzitten, de derde heeft al zeventien dagen achter de rug. Verdachte Lucas O. verschijnt komende donderdag voor de raadkamer van de rechtbank. Ook daar wordt bepaald of zijn voorarrest wordt verlengd en, zo ja, met welke termijn. Gezien de verdenkingen tegen O. moet het raar lopen wil zijn voorarrest niet met de maximale negentig dagen worden verlengd. Het voorarrest van de andere twee verdachten werd afgelopen week met zestig dagen verlengd. Wanneer het proces tegen de zes verdachten precies van start gaat, moet de komende tijd nog blijken. Dat kan al met al nog wel even duren. Vast staat wel dat half november de eerste pro-formazittingen eraan komen. Het gaat dan om voorbereidende zittingen van de rechtbank, vooruitlopend op de inhoudelijke behandelingen waarbij de verdachten hun strafeis horen. Dat wordt ook het moment dat duidelijk wordt waar justitie staat met het onderzoek naar de verschillende verdachten. Het zou kunnen dat rond die tijd ook al bekend wordt wanneer de strafzaken tegen de jongens daadwerkelijk beginnen, al bestaat de kans dat justitie daar meer tijd voor nodig heeft.