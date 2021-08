Meerdere getuigen hebben verklaringen afgelegd over vechtpartijen Mallorca

Meerdere getuigen hebben afgelopen week al verklaringen afgelegd over de fatale vechtpartij op Mallorca, waarbij negen Gooise jongeren verdacht worden van de dodelijke mishandelingen van Carlo Heuvelman (27). Dat meldt het Openbaar Ministerie. Justitie verwacht nog later deze week met meer nieuws naar buiten te kunnen komen over het onderzoek naar de vechtpartij.