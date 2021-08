'Fatale vechtpartij op Mallorca ontstond mogelijk door omgestoten drankje'

De grote vechtpartij op Mallorca, waar jongeren uit het Gooi bij betrokken waren en die leidde tot de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman , was mogelijk het gevolg van een omgestoten drankje in een feestcafé. Dat meldt het AD op basis van een ooggetuige.

De krant sprak met één van de dertien getuigen die gehoord zijn door het Openbaar Ministerie. Die verklaart een van de vechtpartijen van dichtbij te hebben gezien. "Ik was met een vriend aan het feesten in een kroeg op de boulevard, vol met Nederlanders. Het was eigenlijk best gezellig, tot er vlak bij de bar een glas bier uit iemands handen werd geslagen. Ik weet niet of dat per ongeluk of expres gebeurde, maar er ontstond een enorme ruzie tussen twee groepen", vertelt de 20-jarige getuige aan het AD.

Hij zegt daarnaast de 27-jarige Carlo Heuvelman, die later in het ziekenhuis is overleden aan zijn verwondingen, na de vechtpartij buiten te hebben gezien. Welke rol Heuvelman heeft gespeeld bij de ruzie kan hij niet zeggen.

Eerste hulp

Volgens de getuige is hij naar het slachtoffer toegerend om eerste hulp te verlenen, maar greep de politie in om zo iedereen op afstand te houden. "Wij wilden die jongen alleen maar helpen, maar ze behandelden ons alsof wij een stelletje raddraaiers waren."

Vanmorgen werd bekend dat de politie in Nederland een derde verdachte voor de vechtpartij heeft aangehouden. Het gaat om een 18-jarige Hilversummer, die wordt verdacht van medeplichtigheid bij doodslag, poging tot doodslag en openlijk geweld. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.