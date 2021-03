In Noord-Holland wordt door veel bedrijven eten geproduceerd, gedistribueerd en verwerkt. Ondertussen wordt de maatschappelijke discussie rondom onze voedselketen steeds vaker gevoerd: hoe zorgen ondernemers voor het klimaat, de omgeving, dierenwelzijn en onze gezondheid? In deze Jouw Noord-Holland gaan we op zoek naar de antwoorden.