Westfriese stalletjes brengen verhaal achter de producten bij consument

"Die groeide enorm en daarom bedachten we naast de Facebookgroep een website", aldus oprichter Mike. "Daar kun je een kaart zien waar de verkoopstalletjes in jouw regio zijn. Zo kun je heel makkelijk een route maken en je boodschappen op een andere manier doen."

Varkensboer Erik de Rond zag de toestroom van mensen dusdanig toenemen dat een stalletje niet meer genoeg was en dus stampte hij in korte tijd een heuse boerderijwinkel uit de grond. "Je ziet vooral blijdschap bij de mensen", vertelt hij. "Ze vinden het mooi, komen graag en vinden het een goede sfeer. Ze kunnen buiten de dieren bekijken, binnen de varkens en mooie producten aanschaffen. Dat hadden wij nooit in dit tempo kunnen doen zonder de hulp van de pagina van Westfriese stalletjes. Daar zijn we ze erg dankbaar voor."

Vaste klantenkring

Marjorie Snoeck teelt appels en peren in Schellinkhout. Het fruitbedrijf runt ze al jaren samen met haar man en het stalletje staat al bijna net zo lang bij de weg. Nog nooit was het zo druk als de afgelopen maanden. "We geloven het eigenlijk nog steeds niet", aldus Marjorie. "Had iemand een jaar geleden gezegd dat het nu zo goed zou gaan, dat hadden we nooit geloofd. We krijgen echt een vaste klantenkring die iedere week terugkomt en de mensen zijn heel enthousiast en blij. Dat geeft ook een heel goed gevoel voor ons, dat je echt waardering krijgt voor het werk dat je doet."

De motor achter het succes van de stalletjes glundert dan ook bij het horen van de verhalen van de ondernemers. "Al die verhalen die je hoort van de stalletjes, dat ze zo gegroeid zijn is iets om trots op te zijn", aldus een trotse Mike de Landgraaf. "Daar worden we erg blij van."