Bierbrouwer maakt drank van Zaanse mosterd: "Hand neigt automatisch naar bitterbal"

ZAANDIJK - Chocolade, thee of sambal: speciaalbier is niet meer uit cafés weg te denken. Volgens Nederlandse brouwers is het de afgelopen tien jaar dan ook onverminderd populair. In de Zaanstreek zijn daarom twee bedrijven hun krachten gaan bundelen en zo is 'mosterdbier' ontstaan.

Paul Riteco is trots op de Zaanse samenwerking - NH Nieuws / Thyra de Groot

"Het is natuurlijk wel heel apart om dat te doen", vertelt eigenaar van Mosterdmolen 'De Huisman', Frank Bosman. Het is de eerste keer dat hij zijn mosterd in bier ziet verdwijnen. "Ik vind het wel leuk, het zijn twee Zaanse bedrijven die allebei een Zaans product maken. Dat komt dan bij elkaar."



Het bier was volgens Frank niet meteen goed. "De eerste sessie vond ik iets te sterk. Maar het is een probeersel, je weet nooit hoe het eindresultaat is. Een biertje is lekker, maar je moet er geen paar opdrinken." Tekst gaat door onder de video

Hoe bier met eten samengaat: "Er wordt pure mosterd bij gedaan" - NH Nieuws

Er komt nu een nieuwe lading aan die iets minder heftig zal smaken. "Het ligt ook niet voor de hand, mosterd", vertelt Paul Riteco, eigenaar van brouwerij de Hoop. "Maar we zitten hier in de Zaanstreek en we hebben een prachtig merk van Zaanse mosterd. Het is in miljoenen koelkasten te vinden." Mosterdsoep Paul heeft meerdere horecagelegenheden en dat gaf hem de inspiratie: "Eén van onze beroemdste gerechten is de Zaanse mosterdsoep." Hoewel het bier in combinatie met de mosterd niet zo vaak is geproduceerd, hebben Paul en z'n team toch de gok gewaagd.

Quote "Je hand neigt automatisch naar een stukje kaas of bitterballen" Paul Riteco, eigenaar brouwerij de Hoop

Om het bier te maken vindt eerst het gistingsproces plaats. "Daarna wordt er gewoon pure mosterd bij gekieperd", vertelt Paul enthousiast. "Je hand neigt automatisch naar een stukje kaas of bitterballen." Automatisering en lokaal Paul wil in de toekomst in zijn producten, ingrediënten van de Zaanstreek blijven verwerken. Frank wil met zijn mosterd juist alleen bij mosterd blijven. Hij gelooft dat je beter één product goed kan doen.



Het familiebedrijf van Frank is al sinds 2007 niet meer gevestigd in een mosterdmolen, maar in een fabriek. Hier helpt een robot mee in de productie. Hij gelooft dan ook in automatisering. Dit kan volgens Frank ook door het moderniseren van hulpmiddelen. Hij doet dit graag zelf.



Frank: "Vroeger was het heel fysiek werk. Niemand hoefde armpje drukken met mij te doen, je verloor het geheid."

Hoewel Paul geen glazen bol heeft, hoopt hij wel dat een succes wordt: "Misschien worden we wel wereldberoemd met de Zaanse mosterd. Het zou toch mooi zijn als je op die manier de streek op de kaart kan zetten?" Na de Zaanse mosterd, lijken ook stroopwafels binnenkort in het stout bier te verdwijnen. Er zijn volgens Paul dan ook nog talloze mogelijkheden om eten en drinken in de brouwerij te combineren.