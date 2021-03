Hoe een muur met kroketten een sterrenrestaurant door de crisis helpt

Er zijn er nu ruim 1.000 kroketten verkocht. Een mooie opsteker dus voor de chefkok in deze wat bedompte tijden. Het 'kroketje trekken' gaat overigens niet helemaal volgens de traditionele wijze. De klant pint vooraf, krijgt een muntje en gooit die vervolgens in de automaat.

Kroketten verkopen dus. Menno 'draait' zich nu een slag in de rondte. Maar dan niet de traditionele met kalfs- of rundvlees. Dat past niet bij een restaurant met één Michelinster. "De perfecte kroket maken is best wel een dingetje. Het moet mooi vloeibaar en goed gepaneerd zijn. Een kreeftenkroket heeft bijvoorbeeld een mooie vaste massa, maar bij de truffelkroket ben je met een rasp bezig en probeer je bijvoorbeeld met knolselderij een goede massa te bereiken." Geen mosterd erop, maar een saus van Parmezaanse kaas.

Een kroketje trekken doe je meestal bij een bekende Amsterdamse snackketen en zo'n muur associëer je niet meteen met een sterrenrestaurant. Nou ja muur, het is eerder een muurtje. Ook chefkok Menno Post moet creatief ondernemen tijdens deze crisistijd en haalde de automaat onlangs in huis. "Ik wilde eerst gebak gaan verkopen in een mooie vitrine. Toen kwam ik zo'n ouderwetse 'Febo-muur' tegen en dacht ik: 'daar ga ik wat mee doen'."

"Ik heb de kreeftenkroket en hij is adembenemend", aldus een Haarlemmer. Twee winkelende vriendinnen stappen ook even het restaurant binnen. Het broodje met kroket moeten ze, net als alle gasten, buiten opeten. "Geweldig dat dit kan, dat had ik nooit verwacht", aldus de één. Dat de kroket wel drie keer duurder is dan een 'gewone' kroket, vinden ze niet erg. "Dit doe ik niet elke dag en af en toe moet dat kunnen", vindt haar vriendin.

Totdat de zaak weer open mag, blijft Menno kroketten draaien en via de muur verkopen. "Van deze periode heb ik één ding geleerd en dat is dat je plezier moet blijven maken. Ik hoop dat dit een mooie gemeenschappelijke herinnering wordt, dat mensen later denken 'weet je nog, daar kon je toen kroketten uit de muur trekken'." De muur zal in ieder geval een vaste stek in het restaurant krijgen.